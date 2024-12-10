https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/asgari-ucret-toplantisi-ne-zaman-saat-kacta-1091339918.html
Asgari ücret toplantısı ne zaman? Saat kaçta?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette ilk toplantı 10 Aralık (bugün) tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İşveren ile... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T00:58+0300
2024-12-10T00:58+0300
2024-12-10T01:02+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
televizyon
canlı yayın
para
işçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_d9519a8f8db779e829b8900fc409d2d5.jpg
7 milyon çalışanı doğrudan diğer çalışanları ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücrette toplantı bugün saat 16.00'da yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün bir araya gelecek işçi ve işveren heyeti asgari ücreti belirleyecek ilk toplantıyı yapacak. İşveren tarafını Türkiye işveren sendikaları komisyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 16.00'da canlı olarak yayınlanacak.2024 asgari ücret ne kadar?2023 Aralık ayında yapılan toplantıda Türkiye'de net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Bu miktar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işveren ve hükümet temsilcileri tarafından oy çokluğuyla kabul edilse de Türk-İş temsilcileri bu karara muhalefet şerhi koyarak daha yüksek bir ücret talebinde bulunmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimler var?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye'de asgari ücreti belirlemek için oluşturulan bir çalışma grubu olarak kuruldu. Komisyonda 15 kişi bulunurken işçi heyetini 5 kişi (TÜRK-İŞ) temsil edecek. Masada işçileri temsilen aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven olacak. İşveren ve hükümet temsilcileri de yer alacak diğer 10 üye arasında komisyonda bulunacak. 3 toplantıda en az 10 üyenin oy çokluğu ile 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmazdan-asgari-ucret-aciklamasi-1091339341.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088804887_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_ff4158c5bf8ff3f49714c624e4d0751e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
selma sayın kimdir, nihan koçak kimdir, durmuş öztürk kimdir sezer özseven kimdir, 2025 asgari ücret ne kadar, asgari ücret toplantısı canlı izle
selma sayın kimdir, nihan koçak kimdir, durmuş öztürk kimdir sezer özseven kimdir, 2025 asgari ücret ne kadar, asgari ücret toplantısı canlı izle
Asgari ücret toplantısı ne zaman? Saat kaçta?
00:58 10.12.2024 (güncellendi: 01:02 10.12.2024)
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette ilk toplantı 10 Aralık (bugün) tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. İşveren ile işçi tarafının karşılaşacağı toplantının saati 16.00 olarak açıklandı.
7 milyon çalışanı doğrudan diğer çalışanları ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücrette toplantı bugün saat 16.00'da yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün bir araya gelecek işçi ve işveren heyeti asgari ücreti belirleyecek ilk toplantıyı yapacak. İşveren tarafını Türkiye işveren sendikaları komisyonu (TİSK), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 16.00'da canlı olarak yayınlanacak.
2024 asgari ücret ne kadar?
2023 Aralık ayında yapılan toplantıda Türkiye'de net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Bu miktar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işveren ve hükümet temsilcileri tarafından oy çokluğuyla kabul edilse de Türk-İş temsilcileri bu karara muhalefet şerhi koyarak daha yüksek bir ücret talebinde bulunmuştu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimler var?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye'de asgari ücreti belirlemek için oluşturulan bir çalışma grubu olarak kuruldu. Komisyonda 15 kişi bulunurken işçi heyetini 5 kişi (TÜRK-İŞ) temsil edecek. Masada işçileri temsilen aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven olacak. İşveren ve hükümet temsilcileri de yer alacak diğer 10 üye arasında komisyonda bulunacak. 3 toplantıda en az 10 üyenin oy çokluğu ile 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek.