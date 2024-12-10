https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/almanya-ikinci-dunya-savasinda-yaptigi-katliamlar-icin-italyaya-tazminat-odeyecek--1091364847.html

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığı katliamlar için İtalya'ya tazminat ödeyecek

Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığı katliamlar için İtalya'ya tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

Hitler Almanyası döneminde İtalyan direnişçileri öldürdüğü sebebiyle yargılanan Almanya, İtalyan mahkemesi tarafından toplamda 15 milyon Euro'ya ulaşan... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T15:19+0300

2024-12-10T15:19+0300

2024-12-10T15:19+0300

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Nazi Almanyası döneminde Nazilere karşı direnen silahsız 128 sivilin öldürülmesi davası, İtalya'daki L'Aquila'daki temyiz mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, Almanya'nın söz konusu katliamda yakınlarını kaybeden 30 kişiye daha Almanya'nın 4 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.Daha önceki kararlar ile birlikte toplam Almanya, bu kişilerin yakınlarına 15 milyon Euro ödeyecek.Nazi suçları fonundan ödenecek Tazminatın, Avrupa Birliği'nden (AB) temin edilen Kovid-19 sonrası toparlanma fonunda yer alan 'Nazi suçları' için ayrılan kısmından İtalya'ya gelecek aylarda Almanya tarafından ödeneceği basına yansıdı.L'Aquila kenti yakınlarındaki Pietransieri'deki Limmari ormanında, 21 Kasım 1943'te, yerel halkın İtalyan direnişçileri desteklediği şüphesiyle Naziler tarafından katliam gerçekleştirmişti. Katliamda, silahsız 128 sivil yaşamını yitirmişti. Ölenlerin 60'ı kadın, 34'ü 10 yaşından küçük çocuk ve çok sayıda yaşlı olduğu belirtilmişti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ukrayna-esir-dusen-askerlerini-almayi-defalarca-reddetti-azov-militanlarini-istiyorlar-1091355374.html

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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, italya, nazi, nazi almanyası, neo-nazi, nazi işbirlikçisi, hitler, ikinci dünya savaşı