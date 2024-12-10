https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1091361918.html
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem son dakika haberini duyurdu. AFAD, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T13:50+0300
2024-12-10T13:50+0300
2024-12-10T14:06+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
son dakika
bingöl
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. AFAD, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13.31'de gerçekleşen depremin derinliği 8.42 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de Bingöl depreminin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'nin duyurusuna göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.AFAD ve Kandilli son depremler listesini son dakika verileriyle güncelliyor. Son depremler listesi, sarsıntıyı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür sıklıkla Bingöl'ü işaret etmiştiJeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında 7 ve üzeri deprem olabileceği konusunda sık sık uyarıyor. Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, "Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kandilli-rasathanesi-duyurdu-gaziantepte-deprem-1091325281.html
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AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
13:50 10.12.2024 (güncellendi: 14:06 10.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem son dakika haberini duyurdu. AFAD, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 13.31'de gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de Bingöl depremi büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. AFAD, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13.31'de gerçekleşen depremin derinliği 8.42 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de Bingöl depreminin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'nin duyurusuna göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD ve Kandilli son depremler listesini son dakika verileriyle güncelliyor. Son depremler listesi, sarsıntıyı hissedenler tarafından kontrol ediliyor.
Prof. Dr. Naci Görür sıklıkla Bingöl'ü işaret etmişti
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında 7 ve üzeri deprem olabileceği konusunda sık sık uyarıyor. Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, "Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" demişti.