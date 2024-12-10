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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/afad-duyurdu-bingolde-deprem-1091361918.html
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem son dakika haberini duyurdu. AFAD, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. AFAD, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13.31'de gerçekleşen depremin derinliği 8.42 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de Bingöl depreminin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'nin duyurusuna göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.AFAD ve Kandilli son depremler listesini son dakika verileriyle güncelliyor. Son depremler listesi, sarsıntıyı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür sıklıkla Bingöl'ü işaret etmiştiJeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında 7 ve üzeri deprem olabileceği konusunda sık sık uyarıyor. Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, "Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" demişti.
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afad son depremler, kandilli rasathanesi deprem açıklaması, bingöl depremi, bingöl 3.5 büyüklüğünde deprem, 3.6 büyüklüğünde deprem, bingöl karlıova deprem riski, naci görür bingöl deprem uyarısı, yedisu fayı, bingöl deprem derinliği, afad kandilli son depremler listesi, bingöl deprem saat 13.31, naci görür yedisu fay hattı, bingöl deprem tehlikesi, 7 büyüklüğünde deprem riski, karlıova erzincan deprem senaryosu, naci görür son açıklamaları, deprem uzmanlarından bingöl uyarısı, son depremler listesi güncel, kandilli rasathanesi ve afad verileri, bingöl deprem yerin 5 kilometre derinliği, bingöl son dakika deprem haberleri, afad deprem büyüklüğü açıklaması, bingöl karlıova yedisu fay hattı, naci görür 7'nin üzeri deprem açıklaması, bingöl yıkıcı deprem uyarısı

AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem

13:50 10.12.2024 (güncellendi: 14:06 10.12.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem son dakika haberini duyurdu. AFAD, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 13.31'de gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi de Bingöl depremi büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması geldi. AFAD, Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 13.31'de gerçekleşen depremin derinliği 8.42 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de Bingöl depreminin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'nin duyurusuna göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD ve Kandilli son depremler listesini son dakika verileriyle güncelliyor. Son depremler listesi, sarsıntıyı hissedenler tarafından kontrol ediliyor.

Prof. Dr. Naci Görür sıklıkla Bingöl'ü işaret etmişti

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında 7 ve üzeri deprem olabileceği konusunda sık sık uyarıyor. Yedisu Fayı'na dikkat çeken Görür, "Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" demişti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
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