https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/nebenzya-ukraynada-cocuklar-cok-yakinda-seferberlik-kapsaminda-silah-altina-alinabilir-1091177227.html

Nebenzya: Ukrayna'da çocuklar çok yakında seferberlik kapsamında silah altına alınabilir

Nebenzya: Ukrayna'da çocuklar çok yakında seferberlik kapsamında silah altına alınabilir

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da çok yakında çocukların seferberlik kapsamında silah altına alınabileceğini... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T01:23+0300

2024-12-05T01:23+0300

2024-12-05T01:22+0300

ukrayna krizi

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

ukrayna

kiev

seferberlik

hitler

berlin

anthony blinken

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşın sponsorlarının Kiev'i yeni bir seferberlik dalgasına ittiğini ve Ukrayna'nın savaş alanındaki kötü durumu göz önüne alındığında, ‘askere alınma sırasının’ çok yakında çocuklara gelebileceğini söyledi.Nebenzya, “Ukraynalı çocuklara yönelik asıl ve aslında tek tehdit, onları yenitop yeminden başka bir şey olarak görmeyen Kiev rejiminin eylemlerinden geliyor. Ve bu tehdit, Kiev rejiminin elebaşı tarafından Batı'nın jeopolitik çıkarları için anlamsız bir kıyma makinesinde ölmeye zorla gönderilen yaşlı Ukraynalılar tükendiğinde baş gösterecek. Bu tehdit aynı zamanda ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşın sponsorları olan ve seferberlilkle silah altına sürekli yenilerinin alınması ve cepheye sürülmesini dayatanlardan geliyor. Ukrayna'nın savaş alanında kaybetme hızına bakılırsa, çok yakında çocukların peşine düşebilirler” dedi.Hitler'in de kendi döneminde Berlin'in savunmasını ‘Hitler Gençliği’ne emanet ederek aynı şeyi yaptığına dikkat çeken Nebenzya, “Bugün Ukrayna'nın çocuklarını önemseyenleri, yeteneksiz aktör Zelenskiy'in kendi paçasını kurtarmak için genç Ukraynalıların hayatlarını feda etmesine izin vermemeye çağırıyoruz” diye konuştu.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, birçok kişinin 18-25 yaş arası Ukraynalıların seferberlik kapsamında silah altına alınması gerektiği görüşüne katıldığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukrayna-disisleri-bakanligi-ukrayna-ve-abd-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesini-gorusuyor-1090948643.html

ukrayna

kiev

berlin

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, kiev, seferberlik, hitler, berlin, anthony blinken, abd