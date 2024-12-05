https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/nebenzya-ukraynada-cocuklar-cok-yakinda-seferberlik-kapsaminda-silah-altina-alinabilir-1091177227.html
Nebenzya: Ukrayna'da çocuklar çok yakında seferberlik kapsamında silah altına alınabilir
Nebenzya: Ukrayna'da çocuklar çok yakında seferberlik kapsamında silah altına alınabilir
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da çok yakında çocukların seferberlik kapsamında silah altına alınabileceğini... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T01:23+0300
2024-12-05T01:23+0300
2024-12-05T01:22+0300
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşın sponsorlarının Kiev'i yeni bir seferberlik dalgasına ittiğini ve Ukrayna'nın savaş alanındaki kötü durumu göz önüne alındığında, ‘askere alınma sırasının’ çok yakında çocuklara gelebileceğini söyledi.Nebenzya, “Ukraynalı çocuklara yönelik asıl ve aslında tek tehdit, onları yenitop yeminden başka bir şey olarak görmeyen Kiev rejiminin eylemlerinden geliyor. Ve bu tehdit, Kiev rejiminin elebaşı tarafından Batı'nın jeopolitik çıkarları için anlamsız bir kıyma makinesinde ölmeye zorla gönderilen yaşlı Ukraynalılar tükendiğinde baş gösterecek. Bu tehdit aynı zamanda ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşın sponsorları olan ve seferberlilkle silah altına sürekli yenilerinin alınması ve cepheye sürülmesini dayatanlardan geliyor. Ukrayna'nın savaş alanında kaybetme hızına bakılırsa, çok yakında çocukların peşine düşebilirler” dedi.Hitler'in de kendi döneminde Berlin'in savunmasını ‘Hitler Gençliği’ne emanet ederek aynı şeyi yaptığına dikkat çeken Nebenzya, “Bugün Ukrayna'nın çocuklarını önemseyenleri, yeteneksiz aktör Zelenskiy'in kendi paçasını kurtarmak için genç Ukraynalıların hayatlarını feda etmesine izin vermemeye çağırıyoruz” diye konuştu.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, birçok kişinin 18-25 yaş arası Ukraynalıların seferberlik kapsamında silah altına alınması gerektiği görüşüne katıldığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukrayna-disisleri-bakanligi-ukrayna-ve-abd-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesini-gorusuyor-1090948643.html
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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, kiev, seferberlik, hitler, berlin, anthony blinken, abd
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ukrayna, kiev, seferberlik, hitler, berlin, anthony blinken, abd
Nebenzya: Ukrayna'da çocuklar çok yakında seferberlik kapsamında silah altına alınabilir
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da çok yakında çocukların seferberlik kapsamında silah altına alınabileceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşın sponsorlarının Kiev'i yeni bir seferberlik dalgasına ittiğini ve Ukrayna'nın savaş alanındaki kötü durumu göz önüne alındığında, ‘askere alınma sırasının’ çok yakında çocuklara gelebileceğini söyledi.
Nebenzya, “Ukraynalı çocuklara yönelik asıl ve aslında tek tehdit, onları yenitop yeminden başka bir şey olarak görmeyen Kiev rejiminin eylemlerinden geliyor. Ve bu tehdit, Kiev rejiminin elebaşı tarafından Batı'nın jeopolitik çıkarları için anlamsız bir kıyma makinesinde ölmeye zorla gönderilen yaşlı Ukraynalılar tükendiğinde baş gösterecek. Bu tehdit aynı zamanda ‘son Ukraynalıya kadar’ savaşın sponsorları olan ve seferberlilkle silah altına sürekli yenilerinin alınması ve cepheye sürülmesini dayatanlardan geliyor. Ukrayna'nın savaş alanında kaybetme hızına bakılırsa, çok yakında çocukların peşine düşebilirler” dedi.
Hitler'in de kendi döneminde Berlin'in savunmasını ‘Hitler Gençliği’ne emanet ederek aynı şeyi yaptığına dikkat çeken Nebenzya, “Bugün Ukrayna'nın çocuklarını önemseyenleri, yeteneksiz aktör Zelenskiy'in kendi paçasını kurtarmak için genç Ukraynalıların hayatlarını feda etmesine izin vermemeye çağırıyoruz” diye konuştu.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, birçok kişinin 18-25 yaş arası Ukraynalıların seferberlik kapsamında silah altına alınması gerektiği görüşüne katıldığını ifade etmişti.