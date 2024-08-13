https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kenyada-429-kisinin-oldugu-aclik-tarikati-lideri-hakkindaki-suclamalari-reddetti-1086780269.html

Kenya'da 429 kişinin öldüğü 'açlık tarikatı' lideri hakkındaki suçlamaları reddetti

Kenya'da 429 kişinin öldüğü 'açlık tarikatı' lideri hakkındaki suçlamaları reddetti

Sputnik Türkiye

Takipçilerinin ölüm orucuna başlamaları için destek verdiği iddia edilen kilise papazı Paul Mackenzie, Pazartesi günü girdiği mahkemede hakkındaki bütün... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T12:29+0300

2024-08-13T12:29+0300

2024-08-13T12:29+0300

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soruşturma

açlık tarikatı

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400'ün üzerinde tarikat üyesinin aç kalarak ölmelerinde parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan Kenyalı tarikat lideri Paul Mackenzie, Pazartesi günü 94 şüpheli ile birlikte mahkemeye çıktı.Takipçilerini ölüm orucuna başlamaları için cesaretlendirmek; küçük çocukları işkenceye, saldırıya, zulme maruz bırakmak; çocukların eğitim hakkını elinden almayı da içeren çocuk istismarı suçlamalarından yargılanan Papaz Paul Mackenzie, suçlamaların hepsini reddediyor.Suçlamaları reddeden eski Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie, iddialara göre takipçilerine, yemek yemeyi bırakırlarsa cennete daha çabuk gideceklerini söylemiş, en başta küçük çocuklar olmak üzere sırasıyla bekar kadınlar, erkekler ve kilise papazlarının açlık orucuna başlamalarını emretmiş.Nisan ayında neler olmuştu?Geçen Nisan ayında Shakahola'da bulunan toplu mezarların açıldığı, merkeze 2 saat uzaklıkta olan ormanlık alanda çocuk cesetleri de dahil olmak üzere 429 ceset çıkarılmıştı. Yetkililer, şimdiye kadar 34 cesedin kimliklerini DNA testleri aracılığıyla tespit ederek ailelerine teslim etti.Savcılık, önümüzdeki dört gün içerisinde 400'den fazla tanığın davayla ilgili ifade vereceğini ve şüphelilerin 'toplu intihar etme anlaşması' kapsamında yargılanacağını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/kenyadaki-aclik-tarikati-kurbanlarinin-cenazeleri-teslim-edililiyor-429-ceset-bulunmustu-1082092223.html

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afrika, kenya, açlık, açlık sınırı, soruşturma, açlık tarikatı