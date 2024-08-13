Kenya'da 429 kişinin öldüğü 'açlık tarikatı' lideri hakkındaki suçlamaları reddetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘171 bin 895 çocuk ailesinin yanından alınma riskiyle karşı karşıya'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gerçek işsizlik oranı yüzde 30'a yaklaştı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız tamamladı
13:30
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel piyasalarda resesyon endişesi devam ediyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ortadoğu'da 'sinir harbi'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Orta Doğu’ya nükleer denizaltı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı Türkiye’deki 32 ili sıralayarak uyardı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Bakan Şimşek: Mükellefe kolaylık sağlayacak uygulamalar devreye giriyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Sırbistan: Avrupa Birliği, Rusya doğalgazına mecbur
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Bakan Uraloğlu'ndan otoyol açıklaması: 'e-devletten ödenebilecek'
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de genç nüfus alarm veriyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından “göçmenler sınır dışı edilsin” çağrısı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak: Ayrıntılar neler?
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Maduro’ya yeni teklif
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İzmir Alsancak Limanı BAE şirketine mi satılıyor?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren doktor: Hekimliği bırakıyorum
12:05
84 dk
HABER MASASI
Paris 2024'e skandallar damga vurdu.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Sokak röportajında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklaması
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
18:18
3 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
18:26
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
18:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/kenyada-429-kisinin-oldugu-aclik-tarikati-lideri-hakkindaki-suclamalari-reddetti-1086780269.html
Kenya'da 429 kişinin öldüğü 'açlık tarikatı' lideri hakkındaki suçlamaları reddetti
Kenya'da 429 kişinin öldüğü 'açlık tarikatı' lideri hakkındaki suçlamaları reddetti
Sputnik Türkiye
Takipçilerinin ölüm orucuna başlamaları için destek verdiği iddia edilen kilise papazı Paul Mackenzie, Pazartesi günü girdiği mahkemede hakkındaki bütün... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T12:29+0300
2024-08-13T12:29+0300
dünya
afrika
kenya
açlık
açlık sınırı
soruşturma
açlık tarikatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0b/1070977285_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_92bc6656db47b4682bf8405220022199.jpg
400'ün üzerinde tarikat üyesinin aç kalarak ölmelerinde parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan Kenyalı tarikat lideri Paul Mackenzie, Pazartesi günü 94 şüpheli ile birlikte mahkemeye çıktı.Takipçilerini ölüm orucuna başlamaları için cesaretlendirmek; küçük çocukları işkenceye, saldırıya, zulme maruz bırakmak; çocukların eğitim hakkını elinden almayı da içeren çocuk istismarı suçlamalarından yargılanan Papaz Paul Mackenzie, suçlamaların hepsini reddediyor.Suçlamaları reddeden eski Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie, iddialara göre takipçilerine, yemek yemeyi bırakırlarsa cennete daha çabuk gideceklerini söylemiş, en başta küçük çocuklar olmak üzere sırasıyla bekar kadınlar, erkekler ve kilise papazlarının açlık orucuna başlamalarını emretmiş.Nisan ayında neler olmuştu?Geçen Nisan ayında Shakahola'da bulunan toplu mezarların açıldığı, merkeze 2 saat uzaklıkta olan ormanlık alanda çocuk cesetleri de dahil olmak üzere 429 ceset çıkarılmıştı. Yetkililer, şimdiye kadar 34 cesedin kimliklerini DNA testleri aracılığıyla tespit ederek ailelerine teslim etti.Savcılık, önümüzdeki dört gün içerisinde 400'den fazla tanığın davayla ilgili ifade vereceğini ve şüphelilerin 'toplu intihar etme anlaşması' kapsamında yargılanacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/kenyadaki-aclik-tarikati-kurbanlarinin-cenazeleri-teslim-edililiyor-429-ceset-bulunmustu-1082092223.html
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0b/1070977285_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_d3414260e2009ceb02f6aa0d55953545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrika, kenya, açlık, açlık sınırı, soruşturma, açlık tarikatı
afrika, kenya, açlık, açlık sınırı, soruşturma, açlık tarikatı

Kenya'da 429 kişinin öldüğü 'açlık tarikatı' lideri hakkındaki suçlamaları reddetti

12:29 13.08.2024
© İHAKenya'da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 21 kişinin cansız bedenine ulaşılması ile toplam can kaybı 133'e yükseldi.
Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 21 kişinin cansız bedenine ulaşılması ile toplam can kaybı 133'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© İHA
Abone ol
Takipçilerinin ölüm orucuna başlamaları için destek verdiği iddia edilen kilise papazı Paul Mackenzie, Pazartesi günü girdiği mahkemede hakkındaki bütün suçlamaları reddetti. Toplu mezarlardan çıkarılan 429 cesedin, Mackenzie'nin bağlı olduğu kiliseye bağlı olan takipçilerden oluştuğu öğrenildikten sonra tutuklanan papazın yargılanması devam ediyor
400'ün üzerinde tarikat üyesinin aç kalarak ölmelerinde parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan Kenyalı tarikat lideri Paul Mackenzie, Pazartesi günü 94 şüpheli ile birlikte mahkemeye çıktı.
Takipçilerini ölüm orucuna başlamaları için cesaretlendirmek; küçük çocukları işkenceye, saldırıya, zulme maruz bırakmak; çocukların eğitim hakkını elinden almayı da içeren çocuk istismarı suçlamalarından yargılanan Papaz Paul Mackenzie, suçlamaların hepsini reddediyor.
Suçlamaları reddeden eski Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie, iddialara göre takipçilerine, yemek yemeyi bırakırlarsa cennete daha çabuk gideceklerini söylemiş, en başta küçük çocuklar olmak üzere sırasıyla bekar kadınlar, erkekler ve kilise papazlarının açlık orucuna başlamalarını emretmiş.

Nisan ayında neler olmuştu?

Geçen Nisan ayında Shakahola'da bulunan toplu mezarların açıldığı, merkeze 2 saat uzaklıkta olan ormanlık alanda çocuk cesetleri de dahil olmak üzere 429 ceset çıkarılmıştı.
Yetkililer, şimdiye kadar 34 cesedin kimliklerini DNA testleri aracılığıyla tespit ederek ailelerine teslim etti.
Savcılık, önümüzdeki dört gün içerisinde 400'den fazla tanığın davayla ilgili ifade vereceğini ve şüphelilerin 'toplu intihar etme anlaşması' kapsamında yargılanacağını bildirdi.
Kenya'da 'açlık tarikatı' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan tarikatın üyesi Buyuka, polis gözetiminde sürdürdüğü açlık grevinde hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
DÜNYA
Kenya'daki 'Açlık tarikatı' kurbanlarının cenazeleri teslim ediliyor: 429 ceset bulunmuştu
27 Mart, 12:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала