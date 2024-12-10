https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/14-yasindaki-cocuk-arabayi-kacirdi-1i-bebek-3-yarali-1091339794.html
'14 yaşındaki çocuk arabayı kaçırdı': 1'i bebek 3 yaralı
'14 yaşındaki çocuk arabayı kaçırdı': 1'i bebek 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Antalya'da 14 yaşında bir çocuk babasının arabasını kaçırarak kaza yaptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T00:52+0300
2024-12-10T00:52+0300
2024-12-10T00:52+0300
türkiye
antalya
kepez devlet hastanesi
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
yaralı
bebek
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 yaşında bir çocuk, iddiaya göre babasının arabasını kaçırarak 1'i bebek 3 kişilik bir aileye çarptı. Edinilen bilgilere göre, babasından habersiz evlerinin önünde duran otomobili habersizce alan 14 yaşındaki çocuk, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, Aydın B. ve Nagihan B. ile bebek arabasında bulunan 6 aylık bebeğe çarptı.Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olaya ilişkin olay yerinde esnaf Ahmet Yağmur, şiddetli bir fren sesi duyduklarını ve hemen dışarı çıktıklarını belirterek, “Biz ofiste otururken büyük bir fren sesi duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda kazayı gördük. Esnaf arkadaşlarla gidip baktık, 6 aylık bir bebek vardı, anne-baba 3 kişilerdi. Hepsi bir tarafa savrulmuş vaziyetteydi. İlk 112’yi aradık. Umarım ailede kötü bir durum yoktur. Sürücü 14 yaşında, trafikten men sigortası olmayan bir araçla babasından izinsiz trafiğe çıkarmış arabayı. Babasının ve kendisinin anlattığı o şekilde. Polisler geldi, aldılar çocuğu götürdüler. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sultangazi-belediyesinden-180-bin-liralik-bogaz-turu-2-milyona-mal-oldu-iddiasina-yanit--1091339264.html
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antalya, kepez devlet hastanesi, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, yaralı, bebek
antalya, kepez devlet hastanesi, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, yaralı, bebek
'14 yaşındaki çocuk arabayı kaçırdı': 1'i bebek 3 yaralı
Antalya'da 14 yaşında bir çocuk babasının arabasını kaçırarak kaza yaptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 yaşında bir çocuk, iddiaya göre babasının arabasını kaçırarak 1'i bebek 3 kişilik bir aileye çarptı.
Edinilen bilgilere göre, babasından habersiz evlerinin önünde duran otomobili habersizce alan 14 yaşındaki çocuk, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, Aydın B. ve Nagihan B. ile bebek arabasında bulunan 6 aylık bebeğe çarptı.
Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koşarak, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin olay yerinde esnaf Ahmet Yağmur, şiddetli bir fren sesi duyduklarını ve hemen dışarı çıktıklarını belirterek, “Biz ofiste otururken büyük bir fren sesi duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda kazayı gördük. Esnaf arkadaşlarla gidip baktık, 6 aylık bir bebek vardı, anne-baba 3 kişilerdi. Hepsi bir tarafa savrulmuş vaziyetteydi. İlk 112’yi aradık. Umarım ailede kötü bir durum yoktur. Sürücü 14 yaşında, trafikten men sigortası olmayan bir araçla babasından izinsiz trafiğe çıkarmış arabayı. Babasının ve kendisinin anlattığı o şekilde. Polisler geldi, aldılar çocuğu götürdüler. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı” ifadelerini kullandı.