Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
10:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
10:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
11:10
12 dk
SESLİ HABER
Yenidoğan Çetesi davasında yeni sır: Aranan isim ölü bulundu
11:33
1 dk
SESLİ HABER
İnsanların ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka programı piyasaya sürüldü
11:46
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Liselerde elektronik sigara tehlikesi yaygınlaştı: Zulalanarak sokuluyor
12:12
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
12:19
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
9 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
12:46
1 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
12:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Almanya'da erken seçim öncesi çağrı: AfD'nin yasaklanmasının hızlandırılması istendi
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
19:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Güney Kore açıklaması
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Hunter Biden’ın affına yönelik açıklamada bulundu
20:33
1 dk
ÖZEL HABER
İşitme engellilerin gündelik hayatının bilinmeyenleri
20:49
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda kirli oyun: Fidye ve rüşvet çarkı ortaya çıktı
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Ay'ın uzak yüzünden gelen numuneler incelendi: Sırlar birer birer çözülüyor
21:45
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın karşılaştığı en büyük tehdit
22:12
1 dk
ÖZEL HABER
Yeni yılda araç fiyatları nasıl olacak?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Damacana suyun fiyatı iki katına çıktı
22:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Birleşmiş Milletler 'den Suriye açıklaması
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Esad sonrası Suriye’de yeni denklemler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemii
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/yunanistandan-suriyedeki-iktidar-degisikligine-destek-1091307235.html
Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek
Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek
Sputnik Türkiye
Suriye'deki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşılayan Yunanistan’ın, bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediği ve bir an önce barışın sağlanması ve... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T08:29+0300
2024-12-09T08:36+0300
dünya
yunanistan
suriye
yunanistan dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
beşar esad
suriyeli sığınmacılar
toprak bütünlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/78/1013317876_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_e68240099ef8da648bf32a26c248d3e6.jpg
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.Açıklamada, “Yunanistan, Suriye'deki otoriter (Beşar) Esad rejiminin yıkılmasını memnuniyetle karşılıyor. Bununla birlikte, ülkede barışın sağlanması ve iktidarın 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararı temelinde demokratik ve meşru bir hükümete sorunsuz bir şekilde geçmesi derhal temin edilmeli. Yunanistan, Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor” ifadesine yer verildi.Dini azınlıklar da dâhil olmak üzere tüm sivillerin yanı sıra dini anıtların ve zengin kültürel mirasın korunmasına özel önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakanlık şunu dedi:Yunanistan, Ocak 2025'ten itibaren iki yıl süreyle BMGK'da daimi olmayan bir koltukta oturacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusyadan-bmgkya-suriye-konusunda-acil-istisare-talebi-1091307123.html
yunanistan
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101331/78/1013317876_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_75280e5aa76d54745f9a434b6ac5e7b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yunanistan, suriye, yunanistan dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), beşar esad, suriyeli sığınmacılar, toprak bütünlüğü
yunanistan, suriye, yunanistan dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), beşar esad, suriyeli sığınmacılar, toprak bütünlüğü

Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek

08:29 09.12.2024 (güncellendi: 08:36 09.12.2024)
© Sputnik / Sergey Yelkin / Multimedya arşivine gidinYunanistan Bayrağı
Yunanistan Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© Sputnik / Sergey Yelkin
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Suriye'deki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşılayan Yunanistan’ın, bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediği ve bir an önce barışın sağlanması ve iktidarın sorunsuz bir şekilde demokratik ve meşru bir hükümete geçmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Yunanistan, Suriye'deki otoriter (Beşar) Esad rejiminin yıkılmasını memnuniyetle karşılıyor. Bununla birlikte, ülkede barışın sağlanması ve iktidarın 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararı temelinde demokratik ve meşru bir hükümete sorunsuz bir şekilde geçmesi derhal temin edilmeli. Yunanistan, Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor” ifadesine yer verildi.
Dini azınlıklar da dâhil olmak üzere tüm sivillerin yanı sıra dini anıtların ve zengin kültürel mirasın korunmasına özel önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakanlık şunu dedi:
Demokratik normlara geri dönüş, felakete uğramış ülkeden sığınmacı akışının durdurulması ve Suriyeli sığınmacıların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin önünün açılması anlamına gelmeli. Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak ve Arap dünyasındaki güçlü bağlarıyla Suriye'de barış ve refahın bir an önce tesis edilmesine katkıda bulunacak.
Yunanistan, Ocak 2025'ten itibaren iki yıl süreyle BMGK'da daimi olmayan bir koltukta oturacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BM BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
DÜNYA
Rusya’dan BMGK’ya Suriye konusunda acil istişare talebi
08:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала