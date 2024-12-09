https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/yunanistandan-suriyedeki-iktidar-degisikligine-destek-1091307235.html

Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek

Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek

Sputnik Türkiye

Suriye'deki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşılayan Yunanistan’ın, bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediği ve bir an önce barışın sağlanması ve... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T08:29+0300

2024-12-09T08:29+0300

2024-12-09T08:36+0300

dünya

yunanistan

suriye

yunanistan dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

beşar esad

suriyeli sığınmacılar

toprak bütünlüğü

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.Açıklamada, “Yunanistan, Suriye'deki otoriter (Beşar) Esad rejiminin yıkılmasını memnuniyetle karşılıyor. Bununla birlikte, ülkede barışın sağlanması ve iktidarın 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararı temelinde demokratik ve meşru bir hükümete sorunsuz bir şekilde geçmesi derhal temin edilmeli. Yunanistan, Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor” ifadesine yer verildi.Dini azınlıklar da dâhil olmak üzere tüm sivillerin yanı sıra dini anıtların ve zengin kültürel mirasın korunmasına özel önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakanlık şunu dedi:Yunanistan, Ocak 2025'ten itibaren iki yıl süreyle BMGK'da daimi olmayan bir koltukta oturacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusyadan-bmgkya-suriye-konusunda-acil-istisare-talebi-1091307123.html

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yunanistan, suriye, yunanistan dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), beşar esad, suriyeli sığınmacılar, toprak bütünlüğü