https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/yunanistandan-suriyedeki-iktidar-degisikligine-destek-1091307235.html
Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek
Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek
Sputnik Türkiye
Suriye'deki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşılayan Yunanistan’ın, bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediği ve bir an önce barışın sağlanması ve... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T08:29+0300
2024-12-09T08:29+0300
2024-12-09T08:36+0300
dünya
yunanistan
suriye
yunanistan dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
beşar esad
suriyeli sığınmacılar
toprak bütünlüğü
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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.Açıklamada, “Yunanistan, Suriye'deki otoriter (Beşar) Esad rejiminin yıkılmasını memnuniyetle karşılıyor. Bununla birlikte, ülkede barışın sağlanması ve iktidarın 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararı temelinde demokratik ve meşru bir hükümete sorunsuz bir şekilde geçmesi derhal temin edilmeli. Yunanistan, Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor” ifadesine yer verildi.Dini azınlıklar da dâhil olmak üzere tüm sivillerin yanı sıra dini anıtların ve zengin kültürel mirasın korunmasına özel önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakanlık şunu dedi:Yunanistan, Ocak 2025'ten itibaren iki yıl süreyle BMGK'da daimi olmayan bir koltukta oturacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusyadan-bmgkya-suriye-konusunda-acil-istisare-talebi-1091307123.html
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yunanistan, suriye, yunanistan dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), beşar esad, suriyeli sığınmacılar, toprak bütünlüğü
yunanistan, suriye, yunanistan dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), beşar esad, suriyeli sığınmacılar, toprak bütünlüğü
Yunanistan’dan Suriye’deki iktidar değişikliğine destek
08:29 09.12.2024 (güncellendi: 08:36 09.12.2024)
Suriye'deki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşılayan Yunanistan’ın, bu ülkenin toprak bütünlüğünü desteklediği ve bir an önce barışın sağlanması ve iktidarın sorunsuz bir şekilde demokratik ve meşru bir hükümete geçmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de son günlerde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, “Yunanistan, Suriye'deki otoriter (Beşar) Esad rejiminin yıkılmasını memnuniyetle karşılıyor. Bununla birlikte, ülkede barışın sağlanması ve iktidarın 2254 sayılı Güvenlik Konseyi kararı temelinde demokratik ve meşru bir hükümete sorunsuz bir şekilde geçmesi derhal temin edilmeli. Yunanistan, Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor” ifadesine yer verildi.
Dini azınlıklar da dâhil olmak üzere tüm sivillerin yanı sıra dini anıtların ve zengin kültürel mirasın korunmasına özel önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakanlık şunu dedi:
Demokratik normlara geri dönüş, felakete uğramış ülkeden sığınmacı akışının durdurulması ve Suriyeli sığınmacıların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerinin önünün açılması anlamına gelmeli. Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak ve Arap dünyasındaki güçlü bağlarıyla Suriye'de barış ve refahın bir an önce tesis edilmesine katkıda bulunacak.
Yunanistan, Ocak 2025'ten itibaren iki yıl süreyle BMGK'da daimi olmayan bir koltukta oturacak.