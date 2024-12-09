https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusyadan-bmgkya-suriye-konusunda-acil-istisare-talebi-1091307123.html

Rusya’dan BMGK’ya Suriye konusunda acil istişare talebi

Rusya’dan BMGK’ya Suriye konusunda acil istişare talebi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak 9 Aralık Pazartesi günü acil istişare düzenlemesini talep ettiği belirtildi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T08:10+0300

2024-12-09T08:10+0300

2024-12-09T08:18+0300

dünya

rusya

suriye

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

istişare

rosemary dicarlo

bm genel sekreter yardımcısı jean-pierre lacroix

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Birleşmiş Milletler’deki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Suriye'deki son gelişmeler ve bunların UN-DOF (Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü) üzerindeki etkileri bağlamında, Rusya acil istişare düzenlenmesini talep etti” ifadesini kullandı.Görüşmenin 9 Aralık Pazartesi öğleden sonra için talep edildiğini kaydeden kaynak, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Dünya Barışı Koruma Operasyonları Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’un raporlarını sunacaklarını belirtti.BM Güvenlik Konseyi istişareleri basına kapalı şekilde yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriyeli-siyasetci-toma-moskovayla-isbirligi-onunde-hicbir-engel-yok-1091305955.html

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rusya, suriye, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), istişare, rosemary dicarlo, bm genel sekreter yardımcısı jean-pierre lacroix