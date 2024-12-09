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Rusya’dan BMGK’ya Suriye konusunda acil istişare talebi
Rusya’dan BMGK’ya Suriye konusunda acil istişare talebi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak 9 Aralık Pazartesi günü acil istişare düzenlemesini talep ettiği belirtildi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
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suriye
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Birleşmiş Milletler’deki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Suriye'deki son gelişmeler ve bunların UN-DOF (Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü) üzerindeki etkileri bağlamında, Rusya acil istişare düzenlenmesini talep etti” ifadesini kullandı.Görüşmenin 9 Aralık Pazartesi öğleden sonra için talep edildiğini kaydeden kaynak, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Dünya Barışı Koruma Operasyonları Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’un raporlarını sunacaklarını belirtti.BM Güvenlik Konseyi istişareleri basına kapalı şekilde yapılıyor.
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rusya, suriye, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), istişare, rosemary dicarlo, bm genel sekreter yardımcısı jean-pierre lacroix
rusya, suriye, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), istişare, rosemary dicarlo, bm genel sekreter yardımcısı jean-pierre lacroix

Rusya’dan BMGK’ya Suriye konusunda acil istişare talebi

08:10 09.12.2024 (güncellendi: 08:18 09.12.2024)
© AFP 2023 / YUKI IWAMURABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BM BMGK
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BM BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURA
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Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak 9 Aralık Pazartesi günü acil istişare düzenlemesini talep ettiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler’deki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Suriye'deki son gelişmeler ve bunların UN-DOF (Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlemci Gücü) üzerindeki etkileri bağlamında, Rusya acil istişare düzenlenmesini talep etti” ifadesini kullandı.
Görüşmenin 9 Aralık Pazartesi öğleden sonra için talep edildiğini kaydeden kaynak, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Dünya Barışı Koruma Operasyonları Örgütü Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’un raporlarını sunacaklarını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi istişareleri basına kapalı şekilde yapılıyor.
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