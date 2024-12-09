https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/turkiyenin-suriyenin-yeni-donemine-iliskin-5-onceligi-var-1091325443.html

Türkiye’nin Suriye’nin yeni dönemine ilişkin 5 önceliği var

Türkiye’nin Suriye’nin yeni dönemine ilişkin 5 önceliği var

Sputnik Türkiye

Suriye’de başlayan geçiş sürecinde Türkiye’nin önceliğine ilişkin Sputnik’e konuşan kaynaklar 5 konunun öncelikli olduğunu belirtti. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T15:08+0300

2024-12-09T15:08+0300

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Suriye'de Esad yönetimi sona erdi. Muhaliflerin ülke yönetimini ele geçirmesinden sonra arayacağı adımlar merakla bekleniyor. Ülkede nasıl bir yönetim sistemi olacağı, kimlerin yönetimde söz sahibi olacağı gibi konular cevap beklerken Türkiye'nin beklentileri belli oldu. Sputnik’in kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülke yönetimi, toprak bütünlüğünün korunması, Suriyelilerin dönüşü gibi başlıklarda Türkiye’nin beklentileri öne çıkıyor.Suriye'nin toprak bütünlüğüKaynaklara göre Türkiye'nin öncelik verdiği başlıklardan bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması. Türkiye Suriye'nin bölünmesini ve defakto yapıların kurulmasını istemiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda tüm sorumlu aktörlerin ve uluslararası kurumların sorumluluk alması konusunda Türkiye’nin girişimleri bulunuyor.Tüm kesimlerin söz sahibi olduğu SuriyeSuriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için de ülkedeki tüm kesimlerin söz sahibi olması isteniyor. Kaynaklara göre Suriye’de tüm kesimleri kapsayan ve tüm yapıların temsil edilmesini sağlayacak yeni bir anayasa yapılası bekleniyor. Yeni anayasanın hazırlanması ile birlikte ülke yönetimin nasıl şekilleneceği de belirlenmiş olacak.Yönetimi ele geçiren muhaliflerin birlik ve dengeyi bozmamasıTürkiye'nin Suriye konusunda beklentilerinden biri de mevcut tabloyu bozacak adımların atılmaması. Kaynaklar bu çerçevede muhalif grupların uyum içinde çalışmasını bekliyor. Bir muhalif grubun diğer gruplar üzerinden baskı kurması ya da gruplar arasından çatışma görüntülerin verilmesi istenmiyor.Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasıSuriye'de 2011 yılından başlayan çatışmalarla birlikte bölgede ortaya çıkan terör örgütleri IŞİD ve PYD gibi yapıların tekrar etkili olması Türkiye tarafından istenmiyor. Kaynaklar Suriye’de geçiş sürecini fırsat bilerek terör örgütlerinin yeniden yapılanması, bazı bölgeleri ele geçirmesi gibi ihtimallerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.Türkiye'deki Suriyelilerin dönmesiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Kasım'da yaptığı son açıklamada, adres tahkikatlarından sonra Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742. Suriye'de çatışmaların başlaması ile birlikte Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine yayılan Suriyelilerin ülkelerine dönmesi de önemseniyor. Kaynaklar özellikle çatışma döneminde yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmesi ve Suriye’de hayatın tamamen normale dönmesi ile birlikte geri dönüşlerin başlamasını bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kremlin-turkiyeyle-suriye-konusunda-diyalog-halindeyiz-1091318458.html

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