Kremlin: Türkiye'yle Suriye konusunda diyalog halindeyiz
12:45 09.12.2024 (güncellendi: 13:18 09.12.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Suriye'de muhalif güçlerin hakimiyeti ele geçirmesi ve Devlet Başkanı Esad'ın görevi bırakması sonrası gelişmeler hızla yaşanmaya devam ederken Moskova'dan bu süreçte Türkiye'yle diyaloğa ilişkin açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle Suriye'deki durum hakkında diyalog halinde olduğunu belirtti.
Gazeteciler, basın toplantısında Peskov'a Suriye'de son yaşanan gelişmelerde Türkiye'nin nasıl bir rol oynadığı soruldu.
Kremlin Sözcüsü, "Ankara ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye'yle ilgili meseleler de dahil diyalog halindeyiz. Gerçekten de şu anda Suriye'de istikrarsızlıkla bağlantılı olarak çok zor bir dönemden geçiliyor ve elbette tüm bölge ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesi çok önemli. Bunu kararlılıkla yapma niyetindeyiz" yanıtını verdi.
Gazeteciler, basın toplantısında Peskov'a Suriye'de son yaşanan gelişmelerde Türkiye'nin nasıl bir rol oynadığı soruldu.
Kremlin Sözcüsü, "Ankara ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye'yle ilgili meseleler de dahil diyalog halindeyiz. Gerçekten de şu anda Suriye'de istikrarsızlıkla bağlantılı olarak çok zor bir dönemden geçiliyor ve elbette tüm bölge ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesi çok önemli. Bunu kararlılıkla yapma niyetindeyiz" yanıtını verdi.
'Putin, Erdoğan ve Pezeşkiyan'la istişareleri sürdürecek'
Peskov, Astana formatının güncelliğini koruyup korumadığının ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu çerçevedeki temaslarını sürdürüp sürdürmeyeceğinin sorulması karşısında da, Rus liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la Suriye konusundaki istişarelerine format fark etmeksizin devam edeceğinin altını çizdi.
'Esad'a sığınma hakkı verme kararını Putin aldı'
Kremlin Sözcüsü, devlet başkanlığı görevini bırakarak Suriye'den ayrılan Devlet Başkanı Beşar Esad'a sığınma hakkı verilmesiyle ilgili kararın Devlet Başkanı Putin tarafından alındığını söyledi.
'Elbette bu tür kararlar devlet başkanının dahli olmadan alınamaz. Bu Putin'in kararı' diyen Peskov, Esad'ın Moskova'da olduğuna dair iddialara cevaben de, şimdilik bu konuda bir açıklama yapamayacağını belirtti.
Peskov, şu anda Putin'in programında Esad'la bir görüşme yer almadığını da kaydetti.
Ayrıca Peskov, Rusya'nın Esad'a sığınma hakkı verildiğine dair resmi açıklama yapmak zorunda olmadığını söyledi.
'Elbette bu tür kararlar devlet başkanının dahli olmadan alınamaz. Bu Putin'in kararı' diyen Peskov, Esad'ın Moskova'da olduğuna dair iddialara cevaben de, şimdilik bu konuda bir açıklama yapamayacağını belirtti.
Peskov, şu anda Putin'in programında Esad'la bir görüşme yer almadığını da kaydetti.
Ayrıca Peskov, Rusya'nın Esad'a sığınma hakkı verildiğine dair resmi açıklama yapmak zorunda olmadığını söyledi.
'Rus askerlerin güvenliği çok önemli bir konu'
Bu arada Peskov, Suriye'deki Rus askerlerin güvenliğinin çok önemli bir konu olduğuna dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü, "Şu anda, Rus askerlerin güvenliğini sağlamakla uğraşan taraflarla temas kurmak için gereken her şey yapılıyor. Rus askerler, Suriye'deki askeri üslerin güvenliğini sağlamak için her şeyi yapıyor" diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, "Şu anda, Rus askerlerin güvenliğini sağlamakla uğraşan taraflarla temas kurmak için gereken her şey yapılıyor. Rus askerler, Suriye'deki askeri üslerin güvenliğini sağlamak için her şeyi yapıyor" diye konuştu.