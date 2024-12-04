https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/goc-idaresi-baskanligina-10-denetci-yardimcisi-alinacak-basvuru-kosullari-aciklandi-1091134812.html
Göç İdaresi Başkanlığı'na 10 denetçi yardımcısı alınacak: Başvuru koşulları açıklandı
Göç İdaresi Başkanlığı'na 10 denetçi yardımcısı alınacak: Başvuru koşulları açıklandı
Sputnik Türkiye
Göç İdaresi Başkanlığı'na sözlü sınavla 10 adet denetçi yardımcısı alınacak. Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'de yer aldı. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T02:39+0300
2024-12-04T02:39+0300
2024-12-04T02:45+0300
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Göç İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatında boş bulunan 10 denetçi yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla alım yapılacak. Sözlü sınav başkanlık tarafından gerçekleştiriliecek.Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları şartı aranıyor.1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı da aranan adayların, 2023 veya 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS) KPSSP9, KPSSP11, KPSSP23 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olması gerekecek.Giriş sınavı başvuruları 5-13 Aralık tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden çevrim içi yapılacak.
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göç, resmi gazete, göç idaresi başkanlığı, kpss
Göç İdaresi Başkanlığı'na 10 denetçi yardımcısı alınacak: Başvuru koşulları açıklandı
02:39 04.12.2024 (güncellendi: 02:45 04.12.2024)
Göç İdaresi Başkanlığı'na sözlü sınavla 10 adet denetçi yardımcısı alınacak. Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'de yer aldı.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın merkez teşkilatında boş bulunan 10 denetçi yardımcısı kadrosuna sözlü sınavla alım yapılacak. Sözlü sınav başkanlık tarafından gerçekleştiriliecek.
Adayların, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları şartı aranıyor.
1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma şartı da aranan adayların, 2023 veya 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS) KPSSP9, KPSSP11, KPSSP23 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olması gerekecek.
Giriş sınavı başvuruları 5-13 Aralık tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden çevrim içi yapılacak.