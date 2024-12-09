https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/trumpin-yeni-kabine-uyesinin-gecmisindeki-trajedi-cocukken-kazayla-babasini-olumune-neden-olmus-1091318629.html
Trump'ın yeni kabine üyesinin geçmişindeki trajedi: Çocukken kazayla babasını ölümüne neden olmuş
Trump'ın yeni kabine üyesinin geçmişindeki trajedi: Çocukken kazayla babasını ölümüne neden olmuş
Sputnik Türkiye
Trump, ABD'de üst düzey sağlık görevlisi olan Ulusun Doktoru pozisyonuna Dr Janette Nesheiwat'i aday gösterdi. Her yeni kabine üyesine olduğu gibi Dr... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T13:43+0300
2024-12-09T13:43+0300
2024-12-09T13:43+0300
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ABD'de Ülkenin Doktoru adı verilen Genel Cerrah görevi, Amerikalılara daha nasıl sağlıklı olacakları, hastalık ve yaralanma risklerini nasıl azaltacakları konusunda mevcut en iyi bilimsel bilgileri sağlamakla görevlidir. Donald Trump, zaferi sonrasında açıklamaya başladığı kabinesindeki en yeni ismin geçmişi, diğerleri gibi ABD basınında gündem oldu. Genel Cerrah için adaylığı açıklanan Dr. Janette Nesheiwat'in 1990 yılında, 13 yaşındayken meydana gelen olay polis tutanaklarına yansımıştı ve polis tutanakları ABD basının manşetlerine taşındı. Dr. Nesheiwat olayla ilgili verdiği ifadede, dolaptaki bir kutudan makas almak isterken kutuyu devirdiğini ve içindeki silahın düşüp ateş aldığını söylemiş. Düşen silahtan çıkan kurşunun o sırada uyumakta olan babasının başına isabet edince Nesheiwat'in babası hastaneye kaldırıldı. Ürdün'den göç eden Dr. Nesheiwat'in babası ertesi gün hayatını kaybetmiş. Dr Janette Nesheiwat kimdir?Babasının ölümünün kendisini doktor olmaya teşvik ettiğini söyleyen Nesheiwat, 15 yıl New York City çevresinde kar amacı güden bir klinik zinciri olan CityMD'de acil bakım doktoru olarak çalıştı. ABD merkezli medya kuruluşu Fox News'ta sağlık programlarına katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/disarida-gucle-gelen-baris-iceride-sinir-guvenligi-ve-tasarruf-trumpin-olasi-kabinesinde-kim-kimdir-1090354704.html
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fox news, donald trump, dr. janette nesheiwat
Trump'ın yeni kabine üyesinin geçmişindeki trajedi: Çocukken kazayla babasını ölümüne neden olmuş
Trump, ABD'de üst düzey sağlık görevlisi olan Ulusun Doktoru pozisyonuna Dr Janette Nesheiwat'i aday gösterdi. Her yeni kabine üyesine olduğu gibi Dr. Nesheiwat'in geçmişindeki detaylarda ABD basınında manşetlere çekildi. Nesheiwat'i 13 yaşındayken kazayla silahın üzerine düşerek babasının başından vurularak ölmesine neden olmuş.
ABD'de Ülkenin Doktoru adı verilen Genel Cerrah görevi, Amerikalılara daha nasıl sağlıklı olacakları, hastalık ve yaralanma risklerini nasıl azaltacakları konusunda mevcut en iyi bilimsel bilgileri sağlamakla görevlidir. Donald Trump, zaferi sonrasında açıklamaya başladığı kabinesindeki en yeni ismin geçmişi, diğerleri gibi ABD basınında gündem oldu.
Genel Cerrah için adaylığı açıklanan Dr. Janette Nesheiwat'in 1990 yılında, 13 yaşındayken meydana gelen olay polis tutanaklarına yansımıştı ve polis tutanakları ABD basının manşetlerine taşındı. Dr. Nesheiwat olayla ilgili verdiği ifadede, dolaptaki bir kutudan makas almak isterken kutuyu devirdiğini ve içindeki silahın düşüp ateş aldığını söylemiş. Düşen silahtan çıkan kurşunun o sırada uyumakta olan babasının başına isabet edince Nesheiwat'in babası hastaneye kaldırıldı. Ürdün'den göç eden Dr. Nesheiwat'in babası ertesi gün hayatını kaybetmiş.
Dr Janette Nesheiwat kimdir?
Babasının ölümünün kendisini doktor olmaya teşvik ettiğini söyleyen Nesheiwat, 15 yıl New York City çevresinde kar amacı güden bir klinik zinciri olan CityMD'de acil bakım doktoru olarak çalıştı. ABD merkezli medya kuruluşu Fox News'ta sağlık programlarına katıldı.