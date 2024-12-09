https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/trump-zelenskiy-rusyayla-muzakerelere-baslama-vaktinin-geldigini-kabul-ediyor-1091310995.html

Trump: Zelenskiy, Rusya'yla müzakerelere başlama vaktinin geldiğini kabul ediyor

Trump: Zelenskiy, Rusya'yla müzakerelere başlama vaktinin geldiğini kabul ediyor

Sputnik Türkiye

Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Trump, Kiev'in Ukrayna krizinin çözümüne bakışını aktarmaya devam ediyor. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T10:12+0300

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2024-12-09T10:12+0300

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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy'in Rusya'yla müzakerelere başlama vaktinin geldiğini kabul ettiğini söyledi.Paris'te Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme hakkında New York Post'a demeç veren Trump, "Zelenskiy barış yapmak istiyor. Bu yeni bir şey. Ateşkes istiyor. Barış istiyor. (Müzakerelere başlamanın) Vaktin geldiğini düşünüyor" dedi.Trump, Paris'teki görüşmede olası ateşkesin detaylarını ele almadıklarını kaydetti.'Çatışmayı sonlandırma konsepti üzerinde çalışıyorum'Bu arada müstakbel ABD Başkanı, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmaya yönelik bir konsept üzerinde çalıştığını anlattı.Trump, "Bu gülünç savaşa son vermeyi öngören bir konsept hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.Zelenskiy'in anlaşma imzalamak istediğini açıklamıştı20 Ocak'ta resmen koltuğa oturacak olan Trump, dün Truth Social hesabından açıklama yaparak Zelenskiy'in anlaşma imzalamak istediğini ve derhal ateşkes yapılıp müzakerelere başlanması gerektiğini belirtmişti. Trump, "Zelenskiy ve Ukrayna anlaşma yapmak ve bu deliliğe son vermek istiyor. Saçma bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivili kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakerelere başlanmalı" demişti. ABD Başkanı seçilen Trump, önceki gün Fransa lideri Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy ile Elysee Sarayı'nda üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/trump-zelenskiy-anlasma-imzalamak-istiyor-derhal-ateskes-yapilmali-1091290768.html

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