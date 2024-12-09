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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/trump-zelenskiy-rusyayla-muzakerelere-baslama-vaktinin-geldigini-kabul-ediyor-1091310995.html
Trump: Zelenskiy, Rusya'yla müzakerelere başlama vaktinin geldiğini kabul ediyor
Trump: Zelenskiy, Rusya'yla müzakerelere başlama vaktinin geldiğini kabul ediyor
Sputnik Türkiye
Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Trump, Kiev'in Ukrayna krizinin çözümüne bakışını aktarmaya devam ediyor. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy'in Rusya'yla müzakerelere başlama vaktinin geldiğini kabul ettiğini söyledi.Paris'te Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme hakkında New York Post'a demeç veren Trump, "Zelenskiy barış yapmak istiyor. Bu yeni bir şey. Ateşkes istiyor. Barış istiyor. (Müzakerelere başlamanın) Vaktin geldiğini düşünüyor" dedi.Trump, Paris'teki görüşmede olası ateşkesin detaylarını ele almadıklarını kaydetti.'Çatışmayı sonlandırma konsepti üzerinde çalışıyorum'Bu arada müstakbel ABD Başkanı, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmaya yönelik bir konsept üzerinde çalıştığını anlattı.Trump, "Bu gülünç savaşa son vermeyi öngören bir konsept hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.Zelenskiy'in anlaşma imzalamak istediğini açıklamıştı20 Ocak'ta resmen koltuğa oturacak olan Trump, dün Truth Social hesabından açıklama yaparak Zelenskiy'in anlaşma imzalamak istediğini ve derhal ateşkes yapılıp müzakerelere başlanması gerektiğini belirtmişti. Trump, "Zelenskiy ve Ukrayna anlaşma yapmak ve bu deliliğe son vermek istiyor. Saçma bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivili kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakerelere başlanmalı" demişti. ABD Başkanı seçilen Trump, önceki gün Fransa lideri Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy ile Elysee Sarayı'nda üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/trump-zelenskiy-anlasma-imzalamak-istiyor-derhal-ateskes-yapilmali-1091290768.html
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haberler, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, ukrayna, paris, fransa, new york post, truth social, donald trump, ateşkes, ateşkes anlaşması, müzakere, rusya
haberler, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, ukrayna, paris, fransa, new york post, truth social, donald trump, ateşkes, ateşkes anlaşması, müzakere, rusya

Trump: Zelenskiy, Rusya'yla müzakerelere başlama vaktinin geldiğini kabul ediyor

10:12 09.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonRepublican presidential nominee former President Donald Trump meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy at Trump Tower, Friday, Sept. 27, 2024, in New York. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Republican presidential nominee former President Donald Trump meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy at Trump Tower, Friday, Sept. 27, 2024, in New York. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Trump, Kiev'in Ukrayna krizinin çözümüne bakışını aktarmaya devam ediyor.
Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zeleskiy'in Rusya'yla müzakerelere başlama vaktinin geldiğini kabul ettiğini söyledi.

Paris'te Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme hakkında New York Post'a demeç veren Trump, "Zelenskiy barış yapmak istiyor. Bu yeni bir şey. Ateşkes istiyor. Barış istiyor. (Müzakerelere başlamanın) Vaktin geldiğini düşünüyor" dedi.

Trump, Paris'teki görüşmede olası ateşkesin detaylarını ele almadıklarını kaydetti.

'Çatışmayı sonlandırma konsepti üzerinde çalışıyorum'

Bu arada müstakbel ABD Başkanı, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmaya yönelik bir konsept üzerinde çalıştığını anlattı.

Trump, "Bu gülünç savaşa son vermeyi öngören bir konsept hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'in anlaşma imzalamak istediğini açıklamıştı

20 Ocak'ta resmen koltuğa oturacak olan Trump, dün Truth Social hesabından açıklama yaparak Zelenskiy'in anlaşma imzalamak istediğini ve derhal ateşkes yapılıp müzakerelere başlanması gerektiğini belirtmişti.

Trump, "Zelenskiy ve Ukrayna anlaşma yapmak ve bu deliliğe son vermek istiyor. Saçma bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivili kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakerelere başlanmalı" demişti.

ABD Başkanı seçilen Trump, önceki gün Fransa lideri Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy ile Elysee Sarayı'nda üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп встретились в Париже - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
Ukrayna krizi
Trump: Zelenskiy anlaşma imzalamak istiyor, derhal ateşkes yapılmalı
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