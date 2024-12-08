https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/trump-zelenskiy-anlasma-imzalamak-istiyor-derhal-ateskes-yapilmali-1091290768.html

Trump: Zelenskiy anlaşma imzalamak istiyor, derhal ateşkes yapılmalı

Trump: Zelenskiy anlaşma imzalamak istiyor, derhal ateşkes yapılmalı

Sputnik Türkiye

Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Trump, yeni bir açıklama yaparak Kiev'in müzakerelere hazır olduğunu... 08.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-08T11:08+0300

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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in anlaşma imzalamak istediğini ve derhal ateşkes yapılıp müzakerelere başlanması gerektiğini belirtti.Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Zelenskiy ve Ukrayna anlaşma yapmak ve bu deliliğe son vermek istiyor. Saçma bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivili kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakerelere başlanmalı" dedi.Çok sayıda hayatın gereksiz yere boşa harcandığını, çok sayıda ailenin dağıldığını kaydeden Trump, "Eğer bu böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i (Putin) iyi tanırım. Bu onun harekete geçme zamanıdır. Çin yardımcı olabilir. Dünya bekliyor" ifadelerini kullandı.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesini terk ettiğine de dikkat çeken Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna nedeniyle artık Suriye'yle ilgilenmediğini öne sürdü.ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa lideri Emmanuel Macron ve Vladimir Zelenskiy, dün Elysee Sarayı'nda üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-basbakani-ulke-tarihinde-yeni-bir-asama-basladi-1091288366.html

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