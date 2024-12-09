https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/torunu-ali-tahirden-cumhurbaskani-erdogana-bugun-siyasi-tecrube-kazanmis-oldum-1091309470.html

Torunu Ali Tahir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum'

Torunu Ali Tahir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te gençlerle buluştuğu bir programa katıldı. Erdoğan'ın torunu Ali Tahir de programa konuk oldu. Erdoğan'a... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T09:37+0300

2024-12-09T09:37+0300

2024-12-09T09:37+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ali tahir erdoğan

torun

bilal erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir programda torunu Ali Tahir de seyirci olarak bulundu. Gençlerin sırayla Erdoğan'a soru sorduğu programda Ali Tahir de söz aldı, Erdoğan torununa 'kendini tanıtsana' deyince Ali Tahir "Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum" dedi.Erdoğan'dan torununa 'kendini tanıtsana'Erdoğan, dün Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.Programa katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu, Ali Tahir Erdoğan da yer aldı. Programda söz alan Bilal Erdoğan'ın oğlu 11 yaşındaki Ali Tahir, kendisine imkan verildiği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Oğlum kendini takdim etsene" sözleri üzerine, "Benim adım Ali Tahir. Soyadım, Erdoğan" dedi.'Siyasi tecrübe kazandım'Salondaki gülüşmeler üzerine Ali Tahir, "Bugün siyasi tecrübe kazanmış oldum." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var?Erdoğan'ın dokuz torunu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bilal-Reyhan Erdoğan çiftinden üç, Selçuk-Sümeyye Bayraktar çiftinden ise iki torunu var. Erdoğan'ın Berat Albayrak ile evli olan kızı Esra Albayrak'tan ise 4 torunu var.

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