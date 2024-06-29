https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/cumhurbaskani-erdogan-torununun-mezuniyet-torenine-katildi-1085357915.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'nde, torunu Ahmet Akif'in de aralarında bulunduğu öğrencilerin sevincine ortak oldu. 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T16:23+0300
2024-06-29T16:23+0300
2024-06-29T16:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
hayrettin karaman
mezuniyet töreni
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Okulda yapılan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak katıldı.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor" dedi.Öğrencilere nasihatte bulunan Erdoğan şöyle devam etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılan hocası Prof. Dr. Karaman'ı gençlere seslenmek üzere takdim etti.Erdoğan, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi de olan Karaman gibi nice ismin, geçmişte olduğu gibi bugün de duruşuyla kendilerine örnek olmaya ve fikirleriyle yollarını aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ahmet Akif'e diplomasını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/cumhurbaskani-erdogan-avrupa-birligine-tam-uyelik-stratejik-hedefimizdir-1085299192.html
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, hayrettin karaman, mezuniyet töreni
recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, hayrettin karaman, mezuniyet töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'nde, torunu Ahmet Akif'in de aralarında bulunduğu öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Okulda yapılan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor" dedi.
Öğrencilere nasihatte bulunan Erdoğan şöyle devam etti:
Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılan hocası Prof. Dr. Karaman'ı gençlere seslenmek üzere takdim etti.
Erdoğan, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi de olan Karaman gibi nice ismin, geçmişte olduğu gibi bugün de duruşuyla kendilerine örnek olmaya ve fikirleriyle yollarını aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ahmet Akif'e diplomasını verdi.