https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/tofas-kuculmeye-gidiyor-700-isci-cikaracak-330-milyon-lira-tazminat-odeyecek-1091320832.html

TOFAŞ küçülmeye gidiyor: 700 işçi çıkaracak, 330 milyon lira tazminat ödeyecek

TOFAŞ küçülmeye gidiyor: 700 işçi çıkaracak, 330 milyon lira tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

Bursa'da üretim yapan TOFAŞ, personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. Şirket çıkarılan işçilere toplamda 330 milyon TL tazminat ödemesi yapılacak. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T13:24+0300

2024-12-09T13:24+0300

2024-12-09T13:24+0300

ekonomi

tofaş

türk metal sendikası

bursa

işten çıkarma

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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Türkiye'nin otomotiv üretiminde önde gelen isimlerinden TOFAŞ, personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. İş akitleri sonlandıran çalışanlara toplam 330 milyon lira tazminat ödeneceği belirtilirken, işe yeni başlayan bazı işçilere ise mevcut alacakları olan tazminattın üstünde bir ödeme vaat edilerek kendiliğinden işten ayrılmaları teklif ediliyor. İlk etapta 700 kişinin çıkarıldığı TOFAŞ'ın güncel çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e düştü. Emekli olanlarla yollarını ayırdıKamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklama TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar'ın imzasıyla yayımlandı. Açıklamada işten ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi.İşte KAP'a yapılan açıklama:Çalışanlar sendikaya tepkili Öte yandan, Tofaş Otomobil Fabrikası'ndaki yabancı ortağın hisselerinin satışı konusundaki belirsizliğin sürdüğü ifade edilirken, işten çıkarılan çalışanların Türk Metal Sendikası'nın hakların kazanımı konusunda hiçbir katkısının olmaması sebebiyle sendikaya da tepkili oldukları öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/japon-otomobil-ureticisi-9-bin-kisiyi-isten-cikaracagini-duyurdu-1090132794.html

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Sputnik Türkiye

tofaş, türk metal sendikası, bursa, işten çıkarma, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)