https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/tofas-kuculmeye-gidiyor-700-isci-cikaracak-330-milyon-lira-tazminat-odeyecek-1091320832.html
TOFAŞ küçülmeye gidiyor: 700 işçi çıkaracak, 330 milyon lira tazminat ödeyecek
TOFAŞ küçülmeye gidiyor: 700 işçi çıkaracak, 330 milyon lira tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
Bursa'da üretim yapan TOFAŞ, personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. Şirket çıkarılan işçilere toplamda 330 milyon TL tazminat ödemesi yapılacak. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T13:24+0300
2024-12-09T13:24+0300
2024-12-09T13:24+0300
ekonomi
tofaş
türk metal sendikası
bursa
işten çıkarma
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
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Türkiye'nin otomotiv üretiminde önde gelen isimlerinden TOFAŞ, personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. İş akitleri sonlandıran çalışanlara toplam 330 milyon lira tazminat ödeneceği belirtilirken, işe yeni başlayan bazı işçilere ise mevcut alacakları olan tazminattın üstünde bir ödeme vaat edilerek kendiliğinden işten ayrılmaları teklif ediliyor. İlk etapta 700 kişinin çıkarıldığı TOFAŞ'ın güncel çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e düştü. Emekli olanlarla yollarını ayırdıKamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklama TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar'ın imzasıyla yayımlandı. Açıklamada işten ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi.İşte KAP'a yapılan açıklama:Çalışanlar sendikaya tepkili Öte yandan, Tofaş Otomobil Fabrikası'ndaki yabancı ortağın hisselerinin satışı konusundaki belirsizliğin sürdüğü ifade edilirken, işten çıkarılan çalışanların Türk Metal Sendikası'nın hakların kazanımı konusunda hiçbir katkısının olmaması sebebiyle sendikaya da tepkili oldukları öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/japon-otomobil-ureticisi-9-bin-kisiyi-isten-cikaracagini-duyurdu-1090132794.html
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tofaş, türk metal sendikası, bursa, işten çıkarma, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
tofaş, türk metal sendikası, bursa, işten çıkarma, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
TOFAŞ küçülmeye gidiyor: 700 işçi çıkaracak, 330 milyon lira tazminat ödeyecek
Bursa'da üretim yapan TOFAŞ, personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. Şirket çıkarılan işçilere toplamda 330 milyon TL tazminat ödemesi yapılacak.
Türkiye'nin otomotiv üretiminde önde gelen isimlerinden TOFAŞ, personel oranının yüzde 13 azaltılacağını duyurdu. İş akitleri sonlandıran çalışanlara toplam 330 milyon lira tazminat ödeneceği belirtilirken, işe yeni başlayan bazı işçilere ise mevcut alacakları olan tazminattın üstünde bir ödeme vaat edilerek kendiliğinden işten ayrılmaları teklif ediliyor. İlk etapta 700 kişinin çıkarıldığı TOFAŞ'ın güncel çalışan sayısı 5 bin 300'den 4 bin 593'e düştü.
Emekli olanlarla yollarını ayırdı
Kamuoyu Aydınlatma Platformu KAP'a yapılan açıklama TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu ve Muhasebe Müdürü Murat Ulupınar'ın imzasıyla yayımlandı. Açıklamada işten ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarının yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplandığı belirtildi.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Emekliliğe hak kazanan ve/veya kendi isteğiyle işten ayrılanlar ile üretim planlaması çerçevesinde iş akitleri sonlandırılan çalışanlarımızın etkisiyle; toplam çalışan sayımız, kamuya açıklanan son bilanço tarihindeki toplam çalışan sayısına göre yüzde 13 azalarak 4 bin 593 kişiye inmektedir. Söz konusu ayrılan çalışanlara yapılacak yasal ödeme tutarı yaklaşık 330 milyon TL olarak hesaplanmıştır. İşbu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğine ilişkin Rehberin 5.7 maddesinin 11. fıkrası kapsamında yapılmıştır."
Çalışanlar sendikaya tepkili
Öte yandan, Tofaş Otomobil Fabrikası'ndaki yabancı ortağın hisselerinin satışı konusundaki belirsizliğin sürdüğü ifade edilirken, işten çıkarılan çalışanların Türk Metal Sendikası'nın hakların kazanımı konusunda hiçbir katkısının olmaması sebebiyle sendikaya da tepkili oldukları öğrenildi.