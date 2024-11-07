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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/japon-otomobil-ureticisi-9-bin-kisiyi-isten-cikaracagini-duyurdu-1090132794.html
Japon otomobil üreticisi 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
Japon otomobil üreticisi 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Japonya Merkezli otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta işten çıkarmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada yeniden yapılanmaya gidileceği ve 9 bin kişiyi işten... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T13:07+0300
2024-11-07T13:07+0300
dünya
otomobil
işten çıkarma
nissan
nissan motor
ekonomik kriz
ekonomik reform
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Dünya çapında yaşanan ekonomik kriz bir çok şirkette işten çıkarmalarını da beraberinde getiriyor. Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan da küresel çapta 9 bin çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Üretim kapasitesini de yüzde 20 azaltmayı planladıklarını açıkladı. Yeniden yapılandırma açıklamasıNissan'dan yapılan açıklamada, şirketin daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandıracağı belirtildi.Şirketin sabit maliyetleri 300 milyar yen (2 milyar dolar), değişken maliyetleri ise 100 milyar yen (650 milyon dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bunu başarmak için küresel üretim kapasitesini yüzde 20 ve küresel iş gücünü 9 bin kişi azaltacak." ifadesine yer verildi. Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, "Bu dönüşüm önlemleri şirketin küçüldüğü anlamına gelmiyor. Nissan, daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandırırken, aynı zamanda iş ortamındaki değişikliklere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermek için yönetimi yeniden şekillendirecek." ifadesini kullandı.Kar tahminlerini ikinci kez düşürdüJapon otomobil üreticisi, ayrıca bu yıl ikinci kez kar tahminini düşürdü. Şirket, içinde bulunan mali yıl için karının daha önceki 500 milyar yenden (3,2 milyar yen) 150 milyar yene (976 milyon dolar) düşmesini bekliyor. Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan'ın küresel satışları, mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon adete geriledi.
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otomobil, işten çıkarma, nissan, nissan motor, ekonomik kriz, ekonomik reform, ekonomik veriler
otomobil, işten çıkarma, nissan, nissan motor, ekonomik kriz, ekonomik reform, ekonomik veriler

Japon otomobil üreticisi 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

13:07 07.11.2024
© AAOtomobil üreticisi
Otomobil üreticisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Japonya Merkezli otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta işten çıkarmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamada yeniden yapılanmaya gidileceği ve 9 bin kişiyi işten çıkaracağı belirtildi.
Dünya çapında yaşanan ekonomik kriz bir çok şirkette işten çıkarmalarını da beraberinde getiriyor. Japonya merkezli otomobil üreticisi Nissan da küresel çapta 9 bin çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Üretim kapasitesini de yüzde 20 azaltmayı planladıklarını açıkladı.

Yeniden yapılandırma açıklaması

Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandıracağı belirtildi.
Şirketin sabit maliyetleri 300 milyar yen (2 milyar dolar), değişken maliyetleri ise 100 milyar yen (650 milyon dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bunu başarmak için küresel üretim kapasitesini yüzde 20 ve küresel iş gücünü 9 bin kişi azaltacak." ifadesine yer verildi. Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Makoto Uchida, "Bu dönüşüm önlemleri şirketin küçüldüğü anlamına gelmiyor. Nissan, daha yalın ve daha dayanıklı hale gelmek için faaliyetlerini yeniden yapılandırırken, aynı zamanda iş ortamındaki değişikliklere hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermek için yönetimi yeniden şekillendirecek." ifadesini kullandı.

Kar tahminlerini ikinci kez düşürdü

Japon otomobil üreticisi, ayrıca bu yıl ikinci kez kar tahminini düşürdü. Şirket, içinde bulunan mali yıl için karının daha önceki 500 milyar yenden (3,2 milyar yen) 150 milyar yene (976 milyon dolar) düşmesini bekliyor. Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan'ın küresel satışları, mali yılın ilk yarısında yüzde 3,8 düşerek 1,59 milyon adete geriledi.
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