https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/tffden-baris-alper-yilmaz-icin-gerekli-ceza-aciklamasi-sakatlanan-yildizin-son-durumu-nasil-1091306078.html

TFF'den Barış Alper Yılmaz için 'Gerekli ceza' açıklaması: Sakatlanan yıldızın son durumu nasıl?

TFF'den Barış Alper Yılmaz için 'Gerekli ceza' açıklaması: Sakatlanan yıldızın son durumu nasıl?

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın Sivasspor deplasmanında 3-2 kazandığı maçta sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkarılan Barış Alper Yılmaz için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T07:55+0300

2024-12-09T07:55+0300

2024-12-09T07:55+0300

spor

barış alper yılmaz

türkiye futbol federasyonu (tff)

galatasaray

sivasspor

sakatlık

sakatlık

futbol

maç

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Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında yaşanan sakatlık olayı, futbol camiasında büyük üzüntü yarattı. Barış Alper Yılmaz, maçın 72. dakikasında rakip oyuncunun sert müdahalesi sonucu yerde kaldı. Genç oyuncu, oyuna devam edemeyerek sedyeyle saha kenarına alındı.Galatasaray’ın deplasmanda 3-2’lik galibiyetine rağmen, Barış Alper’in sakatlığı karşılaşmaya damgasını vurdu.TFF’den açıklama: İnceleme başlatıldıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan olayla ilgili resmi bir açıklama yaparak, sakatlıkla sonuçlanan müdahalenin detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların disiplin cezalarına çarptırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.TFF açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Saha i̇çinde güvenlik ve sağlık önceliğiTFF’nin açıklamasında, oyuncu sağlığının ve güvenliğinin Türk futbolunun en önemli konularından biri olduğunun altı çizildi. Yaşanan bu olay, saha içindeki disiplin kurallarının ve fair-play anlayışının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.Barış Alper Yılmaz’ın son durumu ne?Galatasaray teknik heyetinden alınan bilgilere göre, Barış Alper Yılmaz’ın sağlık durumu maç sonrası yapılan ilk kontrollerle netlik kazandı. Oyuncunun detaylı sağlık raporu ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.Disiplin süreci başlıyorTFF’nin açıklamasında, yaşanan olayın ardından disiplin süreçlerinin hızla başlatılacağı ifade edildi. Rakip oyuncunun sportmenlik dışı hareketi nedeniyle hem hakem raporları hem de maç görüntüleri detaylı bir şekilde incelenecek.Futbol camiasından destek mesajlarıBarış Alper Yılmaz’ın sakatlığı sonrası futbol camiasından destek mesajları yağdı. Galatasaray Kulübü başta olmak üzere birçok takım ve oyuncu, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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