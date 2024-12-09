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Suriye'nin Moskova Konsolosu: Yeni hükümet diplomatlardan halk için çalışmaya devam etmelerini istedi
Suriye'nin Moskova Konsolosu: Yeni hükümet diplomatlardan halk için çalışmaya devam etmelerini istedi
Sputnik Türkiye
Suriye’nin Rusya Konsolosu Zahir El-Ahmar, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkenin içindeki ve dışındaki devlet kurumlarının faaliyetlerine devam... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T14:04+0300
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Suriye’nin Rusya Konsolosu Zahir Al-Ahmar, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Büyükelçilik çalışmalarına devam ediyor. Şam ve diğer Suriye şehirlerindeki tüm kurumlar da normal şekilde faaliyet gösteriyor” dedi.Yeni Suriye hükümetinin, yeni ve eski memurlara Suriye halkına yardım etmek için ofislerine dönmeleri çağrısında bulunduğunu söyleyen Al-Ahmar, iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.Suriyeli muhalif El-Ebda: Rusya, dünyada çok önemli bir oyuncu, iyi ilişkiler her iki taraf için önemliSuriyeli muhalif siyasetçi Enes el-Ebda, dünyada çok önemli bir oyuncu olarak nitelendirdiğini Rusya’yla iyi ilişkilere ihtiyaçları olduğunu belirtti.İstanbul merkezli Suriye muhalefetinin temsilcisi Enes el-Ebda, Rus RT televizyonuna açıklamasında, yeni hükümetin Rusya’yla iyi ilişkiler kurması gerektiğini savundu.El-Ebda, “Bence Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı hedeflemeliyiz. Bence bu, her iki ülke için de çok önemli” şeklinde konuştu.Suriye'nin, evlerin ve altyapının yeniden inşası, sığınmacıların ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesi için yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çeken El-Ebda, “Rusya bölgesel ve uluslararası anlamda dünyada çok önemli bir oyuncu” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-diplomattan-esadin-moskovaya-gelisiyle-ilgili-aciklama-zor-durumlarda-dostlarimiza-ihanet-1091307979.html
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suriye, rusya, büyükelçilik, beşar esad, hükümet

Suriye'nin Moskova Konsolosu: Yeni hükümet diplomatlardan halk için çalışmaya devam etmelerini istedi

14:04 09.12.2024 (güncellendi: 14:44 09.12.2024)
© SputnikSuriye’nin Moskova Büyükelçiliği’nde 3 yıldızlı bayrak göndere çekildi
Suriye’nin Moskova Büyükelçiliği’nde 3 yıldızlı bayrak göndere çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
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Suriye’nin Rusya Konsolosu Zahir El-Ahmar, Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkenin içindeki ve dışındaki devlet kurumlarının faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.
Suriye’nin Rusya Konsolosu Zahir Al-Ahmar, Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Büyükelçilik çalışmalarına devam ediyor. Şam ve diğer Suriye şehirlerindeki tüm kurumlar da normal şekilde faaliyet gösteriyor” dedi.
Yeni Suriye hükümetinin, yeni ve eski memurlara Suriye halkına yardım etmek için ofislerine dönmeleri çağrısında bulunduğunu söyleyen Al-Ahmar, iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.

Suriyeli muhalif El-Ebda: Rusya, dünyada çok önemli bir oyuncu, iyi ilişkiler her iki taraf için önemli

Suriyeli muhalif siyasetçi Enes el-Ebda, dünyada çok önemli bir oyuncu olarak nitelendirdiğini Rusya’yla iyi ilişkilere ihtiyaçları olduğunu belirtti.
İstanbul merkezli Suriye muhalefetinin temsilcisi Enes el-Ebda, Rus RT televizyonuna açıklamasında, yeni hükümetin Rusya’yla iyi ilişkiler kurması gerektiğini savundu.
El-Ebda, “Bence Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı hedeflemeliyiz. Bence bu, her iki ülke için de çok önemli” şeklinde konuştu.
Suriye'nin, evlerin ve altyapının yeniden inşası, sığınmacıların ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesi için yardıma ihtiyacı olduğuna dikkat çeken El-Ebda, “Rusya bölgesel ve uluslararası anlamda dünyada çok önemli bir oyuncu” ifadesini kullandı.
Mihail Ulyanov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
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Rus diplomattan Esad’ın Moskova’ya gelişiyle ilgili açıklama: ‘Zor durumlarda dostlarımıza ihanet etmeyiz’
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