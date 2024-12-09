https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-diplomattan-esadin-moskovaya-gelisiyle-ilgili-aciklama-zor-durumlarda-dostlarimiza-ihanet-1091307979.html
Rus diplomattan Esad’ın Moskova’ya gelişiyle ilgili açıklama: ‘Zor durumlarda dostlarımıza ihanet etmeyiz’
Rus diplomattan Esad’ın Moskova’ya gelişiyle ilgili açıklama: ‘Zor durumlarda dostlarımıza ihanet etmeyiz’
Sputnik Türkiye
Rus diplomat Mihail Ulyanov, Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya gelişinin Rusya’nın zor durumda olan dostlarına ihanet etmediği anlamına geldiğini belirterek... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T08:54+0300
2024-12-09T08:54+0300
2024-12-09T08:57+0300
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram paylaşımında, Suriye’nin istifa eden Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya gelişini değerlendirdi.Ulyanov, “Beşar Esad ve ailesi Moskova'da. Rusya, zor durumlarda, dostlarına ihanet etmez. Rusya ve ABD arasındaki fark budur” diye yazdı.Daha önce Kremlin'den bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, Beşar Esad ve ailesinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldiğini bildirmişti. Kaynak ayrıca Rusya'nın insani nedenlerle Esad'a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/yunanistandan-suriyedeki-iktidar-degisikligine-destek-1091307235.html
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rusya, mihail ulyanov, suriye, beşar esad, moskova, sığınma talebi, abd, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı
Rus diplomattan Esad’ın Moskova’ya gelişiyle ilgili açıklama: ‘Zor durumlarda dostlarımıza ihanet etmeyiz’
08:54 09.12.2024 (güncellendi: 08:57 09.12.2024)
Rus diplomat Mihail Ulyanov, Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya gelişinin Rusya’nın zor durumda olan dostlarına ihanet etmediği anlamına geldiğini belirterek, "ABD ile aramızdaki fark bu" dedi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram paylaşımında, Suriye’nin istifa eden Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya gelişini değerlendirdi.
Ulyanov, “Beşar Esad ve ailesi Moskova'da. Rusya, zor durumlarda, dostlarına ihanet etmez. Rusya ve ABD arasındaki fark budur” diye yazdı.
Daha önce Kremlin'den bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, Beşar Esad ve ailesinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldiğini bildirmişti. Kaynak ayrıca Rusya'nın insani nedenlerle Esad'a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.