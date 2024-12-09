https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-diplomattan-esadin-moskovaya-gelisiyle-ilgili-aciklama-zor-durumlarda-dostlarimiza-ihanet-1091307979.html

Rus diplomattan Esad’ın Moskova’ya gelişiyle ilgili açıklama: ‘Zor durumlarda dostlarımıza ihanet etmeyiz’

Rus diplomattan Esad’ın Moskova’ya gelişiyle ilgili açıklama: ‘Zor durumlarda dostlarımıza ihanet etmeyiz’

Sputnik Türkiye

Rus diplomat Mihail Ulyanov, Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya gelişinin Rusya’nın zor durumda olan dostlarına ihanet etmediği anlamına geldiğini belirterek... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T08:54+0300

2024-12-09T08:54+0300

2024-12-09T08:57+0300

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rusya

mihail ulyanov

suriye

beşar esad

moskova

sığınma talebi

abd

kremlin

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram paylaşımında, Suriye’nin istifa eden Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya gelişini değerlendirdi.Ulyanov, “Beşar Esad ve ailesi Moskova'da. Rusya, zor durumlarda, dostlarına ihanet etmez. Rusya ve ABD arasındaki fark budur” diye yazdı.Daha önce Kremlin'den bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, Beşar Esad ve ailesinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldiğini bildirmişti. Kaynak ayrıca Rusya'nın insani nedenlerle Esad'a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

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Sputnik Türkiye

rusya, mihail ulyanov, suriye, beşar esad, moskova, sığınma talebi, abd, kremlin, rusya dışişleri bakanlığı