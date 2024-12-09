https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriye-basbakani-el-celali-muhalefetin-aciklamalari-kabinemizin-amaclariyla-ortusuyor-1091330954.html

Suriye Başbakanı el-Celali: Muhalefetin açıklamaları, kabinemizin amaçlarıyla örtüşüyor

Suriye Başbakanı el-Celali: Muhalefetin açıklamaları, kabinemizin amaçlarıyla örtüşüyor

Sputnik Türkiye

Sputnik'e demeç veren el-Celali, muhalefetin açıklamalarıyla kabinesinin çabalarının örtüştüğünü ve Suriye'nin tek bir ülke olarak kalacağını vurguladı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T17:18+0300

2024-12-09T17:18+0300

2024-12-09T17:18+0300

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muhammed gazi el-celali

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Suriye'nin mevcut Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, ülkede yönetimi ele geçiren silahlı muhalefetin açıklamalarının mevcut hükümetin istikrara ilişkin çabalarıyla örtüştüğünün altını çizdi.Sputnik'e demeç veren el-Celali "Mevcut hükümet çalışmaya devam ediyor ve şu anda devlet kurumları ile kamu hizmetlerinin işleyişlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konusunda mutabakat sağlandı. Biz olası her senaryoya hazırız ve muhalefetin açıklamaları da kabinemizin ülkede istikrarın sağlanması yönündeki çabalarıyla büyük ölçüde örtüşüyor" dedi.'Suriye tek bir ülke olarak kalacak'Herkesin bu aşamanın sorunsuz geçilmesini istediğini kaydeden el-Celali, "Yurtdışındaki muhaliflerin yanı sıra dost partilerle de temaslar yapılıyor, devletin korunması için bir sonraki aşamanın sorunsuz geçmesi konusunda görüşmeler yapıldı. Gruplardan biriyle dün Four Seasons Otel'de yapılan toplantıda Suriye'nin tek bir ülke olarak kalacağı vurgulandı" ifadelerini kullandı.El-Celali, Suriye hükümetinin çalışmalarına devam ettiğini, bakanların çoğunun hala görevde ve kişisel gelecekleri nasıl olursa olsun Suriye halkının yararına çalışmaya hazır olduklarını özellikle vurguladı.'Askerler savaşa olan inancını yitirdi'Mevcut duruma psikolojik, ekonomik ve sosyal faktörlerin neden olduğunun ve bunun sonucunda, özellikle zorlu yaşam koşulları ve savaşma motivasyonunun kaybedilmesi ışığında, kendisini ahlaki bir çöküş içinde bulan Suriyeli askerlerin savaşa devam edilmesi gerektiğine dair inançlarını yitirdiğinin altını çizen el-Celali, sözlerini şöyle sürdürdü:

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haberler, ortadoğu, suriye, sputnik, muhalefet, hükümet, şam, muhammed gazi el-celali