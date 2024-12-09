https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kelebekteki-simge-sagin-anonsu-olay-oldu-wanda-nara-cok-uzulecek-ama-1091310766.html
Altın Kelebek’teki Simge Sağın anonsu olay oldu: ‘Wanda Nara çok üzülecek ama...’
Altın Kelebek’teki Simge Sağın anonsu olay oldu: ‘Wanda Nara çok üzülecek ama...’
Sputnik Türkiye
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En iyi kadın şarkıcı ödülü" Simge Sağın'a verildi. Sinan Akçıl, Şarkıcı Sağın'a, Icardi göndermesi yaptı. Şarkıcı... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T10:16+0300
2024-12-09T10:16+0300
2024-12-09T10:16+0300
yaşam
wanda nara
simge sağın
mauro icardi
altın kelebek ödül töreni
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Sinan Akçıl, "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülünü takdim etmek için sahneye çıktığında yaptığı Mauro Icardi ve Wanda Nara göndermesiyle geceye damga vurdu. Akçıl, ödülü anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" ifadelerini kullandı. Son dönemde "Aşkın Olayım" şarkısıyla Mauro Icardi’yle sık sık anılan Simge Sağın, futbolcunun eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreci sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Icardi ile birlikte sahnede aynı şarkıyı seslendiren Sağın, hayranları tarafından sıkça aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.Ünlü şarkıcı, son konserlerinde Icardi’nin gol sevinçlerine göndermelerde bulunarak "Aşkın Olayım"ı seslendirmiş ve bu detay sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/konserini-iptal-etti-nazan-oncel-aniden-ameliyata-alindi-1091307942.html
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wanda nara, simge sağın, mauro icardi, altın kelebek ödül töreni
wanda nara, simge sağın, mauro icardi, altın kelebek ödül töreni
Altın Kelebek’teki Simge Sağın anonsu olay oldu: ‘Wanda Nara çok üzülecek ama...’
Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En iyi kadın şarkıcı ödülü" Simge Sağın'a verildi. Sinan Akçıl, Şarkıcı Sağın'a, Icardi göndermesi yaptı. Şarkıcı, "Wanda Nara çok üzülecek" sözleriyle sahneye davet edildi.
Sinan Akçıl, "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülünü takdim etmek için sahneye çıktığında yaptığı Mauro Icardi ve Wanda Nara göndermesiyle geceye damga vurdu. Akçıl, ödülü anons ederken, "Wanda Nara çok üzülecek ama Simge Sağın" ifadelerini kullandı.
Son dönemde "Aşkın Olayım" şarkısıyla Mauro Icardi’yle sık sık anılan Simge Sağın, futbolcunun eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreci sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz yıl Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Icardi ile birlikte sahnede aynı şarkıyı seslendiren Sağın, hayranları tarafından sıkça aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.
Ünlü şarkıcı, son konserlerinde Icardi’nin gol sevinçlerine göndermelerde bulunarak "Aşkın Olayım"ı seslendirmiş ve bu detay sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.