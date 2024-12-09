https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/soguk-havalarin-etkisiyle-talep-artti-bu-2-baharati-tuketen-hastalik-nedir-bilmiyor-1091320501.html
Soğuk havaların etkisiyle talep arttı: Bu 2 baharatı tüketen hastalık nedir bilmiyor
Soğuk havaların etkisiyle talep arttı: Bu 2 baharatı tüketen hastalık nedir bilmiyor
Sputnik Türkiye
Soğuk havaların etkisiyle baharat satışları arttı. Özellikle hastalıklardan korunmak isteyenler, bağışıklık sistemini destekleyen zencefil ve zerdeçala yoğun... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T13:18+0300
2024-12-09T13:18+0300
2024-12-09T13:18+0300
sağlik
zencefil
zerdeçal
bağışıklık
bağışıklık sistemi
kış
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Eskişehir’de uzun süredir baharatçılık yapan Beraat Akgüz, soğuk hava dalgasının etkisiyle vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için zencefil ve zerdeçal gibi şifalı baharatlara yöneldiğini belirtti. Akgüz, "Kış aylarında bu iki baharatın satışı yaz dönemine göre katbekat artıyor" dedi.En çok tercih edilen ürünlerin başında zencefil ve zerdeçalın geldiğini ifade eden Akgüz, bu baharatların hastalıklara, bağışıklık sistemine ve öksürüğe iyi geldiğini vurguladı. "Zencefil ve zerdeçalın kilosu 500 lira. Vatandaşlar genelde sabah aç karnına yoğurda bir tatlı kaşığı ekleyerek tüketiyor" ifadelerini kullandı.Yaz ve kış aylarında tercih edilen baharatlarAkgüz, mevsimlere göre baharat tercihlerinin değiştiğini belirterek, "Yaz aylarında daha çok kekik, nane ve pul biber tercih edilirken, kışın bağışıklığı destekleyen zencefil, zerdeçal ve tarçın öne çıkıyor. Tüm baharatlarımız yöresel ve Antep’ten geliyor" diye konuştu.Beraat Akgüz, soğuk havaların başlamasıyla vatandaşların baharata olan ilgisinin yaz mevsimine göre daha fazla olduğunu söyledi. "Yaza oranla kışın daha çok baharat tüketiliyor. Bu ilgi hem sağlık kaygıları hem de soğuk algınlığını önleme isteğiyle artıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/konserini-iptal-etti-nazan-oncel-aniden-ameliyata-alindi-1091307942.html
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kışın en çok tüketilen baharatlar, zencefil ve zerdeçal fiyatı, bağışıklık güçlendiren baharatlar, kış hastalıklarına iyi gelen baharatlar, yoğurtla tüketilen baharatlar, zencefil faydaları, zerdeçal faydaları, zencefil zerdeçal nasıl tüketilir, yöresel antep baharatları, eskişehir kışlık baharat çeşitleri, tarçın bağışıklık sistemi, baharat fiyatları 2024, soğuk algınlığına iyi gelen baharatlar, zencefil zerdeçal tarifi, sabah aç karnına tüketilen baharatlar, nane kekik pul biber satışı, bağışıklık sistemi destekleyici baharatlar
Soğuk havaların etkisiyle talep arttı: Bu 2 baharatı tüketen hastalık nedir bilmiyor
Soğuk havaların etkisiyle baharat satışları arttı. Özellikle hastalıklardan korunmak isteyenler, bağışıklık sistemini destekleyen zencefil ve zerdeçala yoğun ilgi gösteriyor. Kış aylarında bu 2 baharatın tüketimi, yaz aylarına kıyasla belirgin şekilde arttı
Eskişehir’de uzun süredir baharatçılık yapan Beraat Akgüz, soğuk hava dalgasının etkisiyle vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için zencefil ve zerdeçal gibi şifalı baharatlara yöneldiğini belirtti. Akgüz, "Kış aylarında bu iki baharatın satışı yaz dönemine göre katbekat artıyor" dedi.
En çok tercih edilen ürünlerin başında zencefil ve zerdeçalın geldiğini ifade eden Akgüz, bu baharatların hastalıklara, bağışıklık sistemine ve öksürüğe iyi geldiğini vurguladı. "Zencefil ve zerdeçalın kilosu 500 lira. Vatandaşlar genelde sabah aç karnına yoğurda bir tatlı kaşığı ekleyerek tüketiyor" ifadelerini kullandı.
Yaz ve kış aylarında tercih edilen baharatlar
Akgüz, mevsimlere göre baharat tercihlerinin değiştiğini belirterek, "Yaz aylarında daha çok kekik, nane ve pul biber tercih edilirken, kışın bağışıklığı destekleyen zencefil, zerdeçal ve tarçın öne çıkıyor. Tüm baharatlarımız yöresel ve Antep’ten geliyor" diye konuştu.
Beraat Akgüz, soğuk havaların başlamasıyla vatandaşların baharata olan ilgisinin yaz mevsimine göre daha fazla olduğunu söyledi. "Yaza oranla kışın daha çok baharat tüketiliyor. Bu ilgi hem sağlık kaygıları hem de soğuk algınlığını önleme isteğiyle artıyor" ifadelerini kullandı.