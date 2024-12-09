https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/soguk-havalarin-etkisiyle-talep-artti-bu-2-baharati-tuketen-hastalik-nedir-bilmiyor-1091320501.html

Soğuk havaların etkisiyle talep arttı: Bu 2 baharatı tüketen hastalık nedir bilmiyor

Soğuk havaların etkisiyle talep arttı: Bu 2 baharatı tüketen hastalık nedir bilmiyor

Sputnik Türkiye

Soğuk havaların etkisiyle baharat satışları arttı. Özellikle hastalıklardan korunmak isteyenler, bağışıklık sistemini destekleyen zencefil ve zerdeçala yoğun... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T13:18+0300

2024-12-09T13:18+0300

2024-12-09T13:18+0300

sağlik

zencefil

zerdeçal

bağışıklık

bağışıklık sistemi

kış

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Eskişehir’de uzun süredir baharatçılık yapan Beraat Akgüz, soğuk hava dalgasının etkisiyle vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için zencefil ve zerdeçal gibi şifalı baharatlara yöneldiğini belirtti. Akgüz, "Kış aylarında bu iki baharatın satışı yaz dönemine göre katbekat artıyor" dedi.En çok tercih edilen ürünlerin başında zencefil ve zerdeçalın geldiğini ifade eden Akgüz, bu baharatların hastalıklara, bağışıklık sistemine ve öksürüğe iyi geldiğini vurguladı. "Zencefil ve zerdeçalın kilosu 500 lira. Vatandaşlar genelde sabah aç karnına yoğurda bir tatlı kaşığı ekleyerek tüketiyor" ifadelerini kullandı.Yaz ve kış aylarında tercih edilen baharatlarAkgüz, mevsimlere göre baharat tercihlerinin değiştiğini belirterek, "Yaz aylarında daha çok kekik, nane ve pul biber tercih edilirken, kışın bağışıklığı destekleyen zencefil, zerdeçal ve tarçın öne çıkıyor. Tüm baharatlarımız yöresel ve Antep’ten geliyor" diye konuştu.Beraat Akgüz, soğuk havaların başlamasıyla vatandaşların baharata olan ilgisinin yaz mevsimine göre daha fazla olduğunu söyledi. "Yaza oranla kışın daha çok baharat tüketiliyor. Bu ilgi hem sağlık kaygıları hem de soğuk algınlığını önleme isteğiyle artıyor" ifadelerini kullandı.

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