https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/konserini-iptal-etti-nazan-oncel-aniden-ameliyata-alindi-1091307942.html
Konserini iptal etti: Nazan Öncel aniden ameliyata alındı
Konserini iptal etti: Nazan Öncel aniden ameliyata alındı
Sputnik Türkiye
Bursa konserini iptal eden sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu. Öncel, "Ani bir göz ameliyatı varmış planda meğer. Affet... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T08:58+0300
2024-12-09T08:58+0300
2024-12-09T08:58+0300
türkiye
nazan öncel
bursa
konser
ameliyat
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Ünlü sanatçı Nazan Öncel, geçirdiği ani göz ameliyatı sonrası hayranlarına sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki sanatçı, paylaşımında sağlık durumunu açıkladı."Hayat, sen plan yaparken kendi bildiğini okurmuş. Meğer gündeminde ani bir göz ameliyatı varmış. Affet bizi Bursa," diyen Öncel, sağlık sorunları nedeniyle yapılması planlanan Bursa konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.Bu gelişme, ünlü sanatçının hayranlarını üzüntüye boğarken, önümüzdeki günlerdeki konser takviminin nasıl etkileneceği ise merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hazal-kayadan-duygusal-paylasim-hoscakal-benim-guzel-oglum-1091165312.html
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nazan öncel, bursa, konser, ameliyat
nazan öncel, bursa, konser, ameliyat
Konserini iptal etti: Nazan Öncel aniden ameliyata alındı
Bursa konserini iptal eden sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu. Öncel, "Ani bir göz ameliyatı varmış planda meğer. Affet bizi Bursa" diye yazdı.
Ünlü sanatçı Nazan Öncel, geçirdiği ani göz ameliyatı sonrası hayranlarına sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki sanatçı, paylaşımında sağlık durumunu açıkladı.
"Hayat, sen plan yaparken kendi bildiğini okurmuş. Meğer gündeminde ani bir göz ameliyatı varmış. Affet bizi Bursa," diyen Öncel, sağlık sorunları nedeniyle yapılması planlanan Bursa konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.
Bu gelişme, ünlü sanatçının hayranlarını üzüntüye boğarken, önümüzdeki günlerdeki konser takviminin nasıl etkileneceği ise merak konusu.