https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/konserini-iptal-etti-nazan-oncel-aniden-ameliyata-alindi-1091307942.html

Konserini iptal etti: Nazan Öncel aniden ameliyata alındı

Konserini iptal etti: Nazan Öncel aniden ameliyata alındı

Sputnik Türkiye

Bursa konserini iptal eden sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu. Öncel, "Ani bir göz ameliyatı varmış planda meğer. Affet... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T08:58+0300

2024-12-09T08:58+0300

2024-12-09T08:58+0300

türkiye

nazan öncel

bursa

konser

ameliyat

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Ünlü sanatçı Nazan Öncel, geçirdiği ani göz ameliyatı sonrası hayranlarına sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 68 yaşındaki sanatçı, paylaşımında sağlık durumunu açıkladı."Hayat, sen plan yaparken kendi bildiğini okurmuş. Meğer gündeminde ani bir göz ameliyatı varmış. Affet bizi Bursa," diyen Öncel, sağlık sorunları nedeniyle yapılması planlanan Bursa konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.Bu gelişme, ünlü sanatçının hayranlarını üzüntüye boğarken, önümüzdeki günlerdeki konser takviminin nasıl etkileneceği ise merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hazal-kayadan-duygusal-paylasim-hoscakal-benim-guzel-oglum-1091165312.html

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nazan öncel, bursa, konser, ameliyat