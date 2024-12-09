https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/samdaki-al-muvasa-hastanesi-yaralilarla-dolup-tasiyor-1091309655.html
‘Şam'daki Al Muvasa Hastanesi yaralılarla dolup taşıyor’
‘Şam'daki Al Muvasa Hastanesi yaralılarla dolup taşıyor’
Sputnik Türkiye
Suriye’nin başkenti Şam'daki El Muvas Hastanesinde büyük bir ilaç sıkıntısı yaşandığını bildiren Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Subhi El Bahri... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T09:39+0300
2024-12-09T09:39+0300
2024-12-09T09:37+0300
dünya
suriye
şam
hastane
yaralılar
ilaç
sağlık personeli
şam üniversitesi
rusya dışişleri bakanlığı
beşar esad
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El-Vatan gazetesinin haberine göre, Şam’ın en büyüklerinden biri olan Muvas Hastanesini dün akşam ziyaret ettiğini anlatan Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Subhi El Bahri, “Hastane, kurşun yarası alanların yanı sıra, patlayıcıların dikkatsiz bir şekilde kullanılması sonucu yaralanan kişilerle dolup taşıyor. Başta radyologlar olmak üzere uzmanların yanı sıra, hemşire eksikliği var. Temizlikçi ya da dezenfektan da yok ve ciddi bir ilaç sıkıntısı var” ifadesini kullandı.Dekan, doktorlara ve uzmanlara işlerinin başına dönme ve mağdurları tedavi etme çağrısında bulundu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını bildirmişti.Suriye medyası, Şam’da yerel saatle 16.00’dan yarın sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı.Şam Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatılıp tüm uçuşlar iptal edilmişti.Suriye’deki silahlı muhalifler, Suriye halkının tüm kesimlerinin katılımıyla, ileride diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirecek bir ulusal hükümet kurmaya çalıştıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-diplomattan-esadin-moskovaya-gelisiyle-ilgili-aciklama-zor-durumlarda-dostlarimiza-ihanet-1091307979.html
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suriye, şam, hastane, yaralılar, ilaç, sağlık personeli, şam üniversitesi, rusya dışişleri bakanlığı, beşar esad
suriye, şam, hastane, yaralılar, ilaç, sağlık personeli, şam üniversitesi, rusya dışişleri bakanlığı, beşar esad
‘Şam'daki Al Muvasa Hastanesi yaralılarla dolup taşıyor’
Suriye’nin başkenti Şam'daki El Muvas Hastanesinde büyük bir ilaç sıkıntısı yaşandığını bildiren Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Subhi El Bahri, hastanenin yaralılarla dolup taştığını ve sağlık personelinin yetersiz olduğunu belirtti.
El-Vatan gazetesinin haberine göre, Şam’ın en büyüklerinden biri olan Muvas Hastanesini dün akşam ziyaret ettiğini anlatan Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Subhi El Bahri, “Hastane, kurşun yarası alanların yanı sıra, patlayıcıların dikkatsiz bir şekilde kullanılması sonucu yaralanan kişilerle dolup taşıyor. Başta radyologlar olmak üzere uzmanların yanı sıra, hemşire eksikliği var. Temizlikçi ya da dezenfektan da yok ve ciddi bir ilaç sıkıntısı var” ifadesini kullandı.
Dekan, doktorlara ve uzmanlara işlerinin başına dönme ve mağdurları tedavi etme çağrısında bulundu.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını bildirmişti.
Suriye medyası, Şam’da yerel saatle 16.00’dan yarın sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı.
Şam Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatılıp tüm uçuşlar iptal edilmişti.
Suriye’deki silahlı muhalifler, Suriye halkının tüm kesimlerinin katılımıyla, ileride diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirecek bir ulusal hükümet kurmaya çalıştıklarını duyurmuştu.