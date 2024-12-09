https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/samdaki-al-muvasa-hastanesi-yaralilarla-dolup-tasiyor-1091309655.html

‘Şam'daki Al Muvasa Hastanesi yaralılarla dolup taşıyor’

‘Şam'daki Al Muvasa Hastanesi yaralılarla dolup taşıyor’

Sputnik Türkiye

Suriye’nin başkenti Şam'daki El Muvas Hastanesinde büyük bir ilaç sıkıntısı yaşandığını bildiren Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Subhi El Bahri... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T09:39+0300

2024-12-09T09:39+0300

2024-12-09T09:37+0300

dünya

suriye

şam

hastane

yaralılar

ilaç

sağlık personeli

şam üniversitesi

rusya dışişleri bakanlığı

beşar esad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0a/1090240046_0:40:747:460_1920x0_80_0_0_1eaf804a3fcdc148b2e1119b31a97224.png

El-Vatan gazetesinin haberine göre, Şam’ın en büyüklerinden biri olan Muvas Hastanesini dün akşam ziyaret ettiğini anlatan Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Subhi El Bahri, “Hastane, kurşun yarası alanların yanı sıra, patlayıcıların dikkatsiz bir şekilde kullanılması sonucu yaralanan kişilerle dolup taşıyor. Başta radyologlar olmak üzere uzmanların yanı sıra, hemşire eksikliği var. Temizlikçi ya da dezenfektan da yok ve ciddi bir ilaç sıkıntısı var” ifadesini kullandı.Dekan, doktorlara ve uzmanlara işlerinin başına dönme ve mağdurları tedavi etme çağrısında bulundu.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esad’ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl yolla devredilmesi talimatı vererek görevi bırakma ve ülkeden ayrılma kararı aldığını bildirmişti.Suriye medyası, Şam’da yerel saatle 16.00’dan yarın sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıklamıştı.Şam Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatılıp tüm uçuşlar iptal edilmişti.Suriye’deki silahlı muhalifler, Suriye halkının tüm kesimlerinin katılımıyla, ileride diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri geliştirecek bir ulusal hükümet kurmaya çalıştıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-diplomattan-esadin-moskovaya-gelisiyle-ilgili-aciklama-zor-durumlarda-dostlarimiza-ihanet-1091307979.html

suriye

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, şam, hastane, yaralılar, ilaç, sağlık personeli, şam üniversitesi, rusya dışişleri bakanlığı, beşar esad