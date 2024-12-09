https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/sakatlik-yasamislardi-galatasaray-baris-alper-yilmaz-ve-victor-osimhenin-son-durumunu-acikladi-1091327561.html

Sakatlık yaşamışlardı: Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı

Sakatlık yaşamışlardı: Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T15:58+0300

2024-12-09T15:58+0300

2024-12-09T16:13+0300

spor

galatasaray

osimhen

barış alper yılmaz

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Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Sivasspor maçında Rey Manaj’ın sert müdahalesiyle sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan detaylı tetkikler sonucunda, Barış Alper’in sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında zorlanma, kanama ve kemiklerde ödem tespit edildiği belirtildi. 4 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."Victor Osimhen için sakatlık açıklamasıSarı-kırmızılı kulüpten Victor Osimhen için yapılan açıklamada da sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği ifade edildi. Galatasaray, her iki oyuncunun tedavi sürecinde yoğun maç programına göre hareket edeceğini ve kesin dönüş tarihi vermenin şu aşamada mümkün olmadığını duyurdu.

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galatasaray, osimhen, barış alper yılmaz