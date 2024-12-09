https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/suriyeli-siyasetci-toma-moskovayla-isbirligi-onunde-hicbir-engel-yok-1091305955.html
Suriyeli siyasetçi Toma: Moskova’yla işbirliği önünde hiçbir engel yok
Suriyeli siyasetçi Toma: Moskova’yla işbirliği önünde hiçbir engel yok
Sputnik Türkiye
Suriye'de yaşanan son gelişmeler ışında Rusya’yla ilişkileri değerlendiren Suriyeli muhalif siyasetçi Ahmed Toma, Rusya’nın son günlerdeki sürece karışmadığını... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T07:36+0300
2024-12-09T07:36+0300
2024-12-09T07:45+0300
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Suriye silahlı muhalefetinin Astana’daki görüşmelere katılan heyetinin lideri Ahmed Toma, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın son günlerdeki olaylara katılmayarak yaşananlarla ilgili olumlu duruş sergilediğine dikkat çekti.Toma, “Tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilen ve rejimin uygulamayı reddettiği 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı temelinde sivil, bağımsız ve demokratik bir devlet inşa etmek için uluslararası toplum ve komşularımızla olumlu ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:“Önümüzdeki dönemde başlıca görevimiz, devlet kurumlarını korumak, güvenliği sağlamak ve elektriksiz, susuz, idari hizmetlerden yoksun ve ciddi gıda sıkıntısı çeken halkımızı etkileyen sorun ve krizleri ele almak” diyen Toma şunu ekledi:
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suriye, ahmed toma, rusya, beşar esad, türkiye, astana
Suriyeli siyasetçi Toma: Moskova’yla işbirliği önünde hiçbir engel yok
07:36 09.12.2024 (güncellendi: 07:45 09.12.2024)
Suriye'de yaşanan son gelişmeler ışında Rusya’yla ilişkileri değerlendiren Suriyeli muhalif siyasetçi Ahmed Toma, Rusya’nın son günlerdeki sürece karışmadığını ve Beşar Esad rejimini savunmadığını belirterek, “Moskova dahil herkesle normal ilişkiler istiyoruz” dedi.
Suriye silahlı muhalefetinin Astana’daki görüşmelere katılan heyetinin lideri Ahmed Toma, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın son günlerdeki olaylara katılmayarak yaşananlarla ilgili olumlu duruş sergilediğine dikkat çekti.
Toma, “Tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilen ve rejimin uygulamayı reddettiği 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı temelinde sivil, bağımsız ve demokratik bir devlet inşa etmek için uluslararası toplum ve komşularımızla olumlu ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya olup bitenler karşısında olumlu bir duruş sergiledi ve birkaç gün önce patlak veren savaşa müdahale etmedi. Türkiye gibi Rusya da defalarca Beşar Esad'a siyasi sürece katılma çağrısında bulundu, ancak rejim buna yanıt vermedi ve daha önce olduğu gibi iktidarı gasp ederek halkımıza hükmetmeye çalıştı. Öte yandan biz, Moskova dahil herkesle normal ilişkiler istiyoruz. Moskova, bu rejimi savunmadı ve müdahalede bulunmadı. Eğer durum buysa ve ilişkiler karşılıklı saygı ilkesine dayanıyorsa işbirliğinin önünde hiçbir engel yok.
“Önümüzdeki dönemde başlıca görevimiz, devlet kurumlarını korumak, güvenliği sağlamak ve elektriksiz, susuz, idari hizmetlerden yoksun ve ciddi gıda sıkıntısı çeken halkımızı etkileyen sorun ve krizleri ele almak” diyen Toma şunu ekledi:
Sivil ve demokratik bir devlet kurmak istiyoruz. İstikrarı sağlamakla ilgileniyoruz ve kimseyi cezalandırmak istemiyoruz ve rejim destekçilerine bize davrandıkları gibi onlara davranmayacağız.