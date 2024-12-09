Suriyeli siyasetçi Toma: Moskova’yla işbirliği önünde hiçbir engel yok

Rusya olup bitenler karşısında olumlu bir duruş sergiledi ve birkaç gün önce patlak veren savaşa müdahale etmedi. Türkiye gibi Rusya da defalarca Beşar Esad'a siyasi sürece katılma çağrısında bulundu, ancak rejim buna yanıt vermedi ve daha önce olduğu gibi iktidarı gasp ederek halkımıza hükmetmeye çalıştı. Öte yandan biz, Moskova dahil herkesle normal ilişkiler istiyoruz. Moskova, bu rejimi savunmadı ve müdahalede bulunmadı. Eğer durum buysa ve ilişkiler karşılıklı saygı ilkesine dayanıyorsa işbirliğinin önünde hiçbir engel yok.