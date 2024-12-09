https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusyada-13-ukrayna-ihasi-engellendi-1091306485.html
Rusya’da 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T07:54+0300
2024-12-09T07:54+0300
2024-12-09T08:03+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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hava savunma
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ukrayna
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insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiğini duyurdu.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları 13 Ukrayna insansız hava aracını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava araçlarının sekizi Belgorod Bölgesi’nde vurulurken, üçü Rostov ve ikisi Astrahan Bölgesinde engellendi.Ukrayna ordusu, İHA ve füze kullanarak Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerine devam ediyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimin-daha-ele-gecirdi-1091295095.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, astrahan, rostov
Rusya’da 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:54 09.12.2024 (güncellendi: 08:03 09.12.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları 13 Ukrayna insansız hava aracını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.
Hava araçlarının sekizi Belgorod Bölgesi’nde vurulurken, üçü Rostov ve ikisi Astrahan Bölgesinde engellendi.
Ukrayna ordusu, İHA ve füze kullanarak Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerine devam ediyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.