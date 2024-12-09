https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusyada-13-ukrayna-ihasi-engellendi-1091306485.html

Rusya’da 13 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da 13 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T07:54+0300

2024-12-09T07:54+0300

2024-12-09T08:03+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiğini duyurdu.Açıklamada, “Görev başındaki hava savunma araçları 13 Ukrayna insansız hava aracını ele geçirdi ve imha etti” ifadesine yer verildi.Hava araçlarının sekizi Belgorod Bölgesi’nde vurulurken, üçü Rostov ve ikisi Astrahan Bölgesinde engellendi.Ukrayna ordusu, İHA ve füze kullanarak Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerine devam ediyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimin-daha-ele-gecirdi-1091295095.html

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