Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Blagodatnoye köyünü ele geçirdiğini duyurdu.



Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1460 askerini yitirdi.



Rus birlikler, Ukrayna ordusunun hava meydanlarını vurdu, Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesislerini yerle bir etti.



Rus hava savunma sistemleri, Çekya yapımı 12 Vampire roket ile 88 İHA'yı imha etti.