https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-birimin-daha-ele-gecirdi-1091295095.html
Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'te bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 08.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-08T14:28+0300
2024-12-08T14:28+0300
2024-12-08T14:29+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Blagodatnoye köyünü ele geçirdiğini duyurdu.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1460 askerini yitirdi.Rus birlikler, Ukrayna ordusunun hava meydanlarını vurdu, Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesislerini yerle bir etti.Rus hava savunma sistemleri, Çekya yapımı 12 Vampire roket ile 88 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/suriye-basbakani-ulke-tarihinde-yeni-bir-asama-basladi-1091288366.html
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haberler, ukrayna, donbass, donetsk, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat
haberler, ukrayna, donbass, donetsk, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat
Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
14:28 08.12.2024 (güncellendi: 14:29 08.12.2024)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk'te bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Blagodatnoye köyünü ele geçirdiğini duyurdu.
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1460 askerini yitirdi.
Rus birlikler, Ukrayna ordusunun hava meydanlarını vurdu, Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesislerini yerle bir etti.
Rus hava savunma sistemleri, Çekya yapımı 12 Vampire roket ile 88 İHA'yı imha etti.