https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-525-askeri-etkisiz-hale-getirildi--1091318751.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 525 askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 525 askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 525 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T12:47+0300
2024-12-09T12:47+0300
2024-12-09T12:56+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 75 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Dokuz karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 455 asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 240 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. 10 karşı saldırısı bastırılan Ukraynalı güçler 550 asker ve ikisi ABD yapımı olmak üzere dört zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 150 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 55 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Batı yapımı askeri teçhizatının Ukrayna ordusuna naklini sağlayan demiryolu tesisleri, insansız hava araçlarının monte edildiği ve depolandığı yerler, yakıt depoları ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 36 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/trump-zelenskiy-rusyayla-muzakerelere-baslama-vaktinin-geldigini-kabul-ediyor-1091310995.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, himars, insansız hava aracı (iha), hava üssü, demiryolu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, himars, insansız hava aracı (iha), hava üssü, demiryolu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 525 askeri etkisiz hale getirildi
12:47 09.12.2024 (güncellendi: 12:56 09.12.2024)
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 525 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 75 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Dokuz karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 455 asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 240 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. 10 karşı saldırısı bastırılan Ukraynalı güçler 550 asker ve ikisi ABD yapımı olmak üzere dört zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman birlikler 150 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 55 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
Ukrayna’nın 147 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Batı yapımı askeri teçhizatının Ukrayna ordusuna naklini sağlayan demiryolu tesisleri, insansız hava araçlarının monte edildiği ve depolandığı yerler, yakıt depoları ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 36 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.