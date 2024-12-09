https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusya-ortadoguda-baris-icin-her-sey-yapacagiz-1091313472.html
Rusya: Ortadoğu’da barış için her şey yapacağız
Rusya: Ortadoğu’da barış için her şey yapacağız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Moskova’nın Ortadoğu'da sürdürülebilir ve uzun vadeli barışın sağlanması için mümkün olan her şey yapacağını... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T11:01+0300
2024-12-09T11:01+0300
2024-12-09T11:07+0300
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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün Malezya'da düzenlediği 15. Asya Konferansı’na katılan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik’e açıklamasında, Ortadoğu’nun, Rusya ve Malezya’nın pozisyonlarının neredeyse tamamen örtüştüğü konulardan biri olduğunu belirterek şunu dedi:‘NATO'nun Asya'ya doğru genişlediğini görmek istemiyoruz’Günümüzde bazı Batılı ülkelerin Asya’da aktif olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu ve bölgedeki kapsayıcı işbirliği ve açıklık ilkelerini bozmaya çalıştığını dile getiren Rudenko, “Açık Pasifik modeli kapsamında, ABD ve müttefikleri sistematik bir çevreleme stratejisi uyguluyor. Amaç, istenmeyen ya da sakıncalı gördükleri bazı ülkeleri bölgesel işbirliğinin dışında tutarak izole etmek. Onlar, Asya'nın sadece coğrafi değil jeopolitik kimliğini de ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” diyerek şunu kaydetti:Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 9-10 Aralık günleri Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlediği konferansta, çok kutuplu bir dünyada Rusya ve ASEAN ülkelerinin ortak geleceği, Güneydoğu Asya’nın BRICS’e yönelmesi ve dolardan vazgeçmeye yönelik ortak eğilim konuları ele alınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-diplomattan-esadin-moskovaya-gelisiyle-ilgili-aciklama-zor-durumlarda-dostlarimiza-ihanet-1091307979.html
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Rusya: Ortadoğu’da barış için her şey yapacağız
11:01 09.12.2024 (güncellendi: 11:07 09.12.2024)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Moskova’nın Ortadoğu'da sürdürülebilir ve uzun vadeli barışın sağlanması için mümkün olan her şey yapacağını belirtti.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün Malezya'da düzenlediği 15. Asya Konferansı’na katılan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik’e açıklamasında, Ortadoğu’nun, Rusya ve Malezya’nın pozisyonlarının neredeyse tamamen örtüştüğü konulardan biri olduğunu belirterek şunu dedi:
Malezyalı dostlarımız gibi biz de günümüzdeki krizin barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasından yanayız. Malezyalı dostlarımız gibi biz de İsrail'den bağımsız bir Filistin Devleti'ni öngören iki devletli çözümü destekliyoruz. Sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ulaşmak için elimizden gelen her şey yapacağız.
‘NATO'nun Asya'ya doğru genişlediğini görmek istemiyoruz’
Günümüzde bazı Batılı ülkelerin Asya’da aktif olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu ve bölgedeki kapsayıcı işbirliği ve açıklık ilkelerini bozmaya çalıştığını dile getiren Rudenko, “Açık Pasifik modeli kapsamında, ABD ve müttefikleri sistematik bir çevreleme stratejisi uyguluyor. Amaç, istenmeyen ya da sakıncalı gördükleri bazı ülkeleri bölgesel işbirliğinin dışında tutarak izole etmek. Onlar, Asya'nın sadece coğrafi değil jeopolitik kimliğini de ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” diyerek şunu kaydetti:
Rusya, bölgenin daha fazla askerileşmesini ve NATO’nun bu bölgeye doğru genişlemesini istemiyor.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 9-10 Aralık günleri Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlediği konferansta, çok kutuplu bir dünyada Rusya ve ASEAN ülkelerinin ortak geleceği, Güneydoğu Asya’nın BRICS’e yönelmesi ve dolardan vazgeçmeye yönelik ortak eğilim konuları ele alınıyor.