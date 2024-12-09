https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rusya-ortadoguda-baris-icin-her-sey-yapacagiz-1091313472.html

Rusya: Ortadoğu’da barış için her şey yapacağız

Rusya: Ortadoğu’da barış için her şey yapacağız

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, Moskova’nın Ortadoğu'da sürdürülebilir ve uzun vadeli barışın sağlanması için mümkün olan her şey yapacağını... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün Malezya'da düzenlediği 15. Asya Konferansı’na katılan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Sputnik’e açıklamasında, Ortadoğu’nun, Rusya ve Malezya’nın pozisyonlarının neredeyse tamamen örtüştüğü konulardan biri olduğunu belirterek şunu dedi:‘NATO'nun Asya'ya doğru genişlediğini görmek istemiyoruz’Günümüzde bazı Batılı ülkelerin Asya’da aktif olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu ve bölgedeki kapsayıcı işbirliği ve açıklık ilkelerini bozmaya çalıştığını dile getiren Rudenko, “Açık Pasifik modeli kapsamında, ABD ve müttefikleri sistematik bir çevreleme stratejisi uyguluyor. Amaç, istenmeyen ya da sakıncalı gördükleri bazı ülkeleri bölgesel işbirliğinin dışında tutarak izole etmek. Onlar, Asya'nın sadece coğrafi değil jeopolitik kimliğini de ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” diyerek şunu kaydetti:Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 9-10 Aralık günleri Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlediği konferansta, çok kutuplu bir dünyada Rusya ve ASEAN ülkelerinin ortak geleceği, Güneydoğu Asya’nın BRICS’e yönelmesi ve dolardan vazgeçmeye yönelik ortak eğilim konuları ele alınıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-diplomattan-esadin-moskovaya-gelisiyle-ilgili-aciklama-zor-durumlarda-dostlarimiza-ihanet-1091307979.html

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