Rus istihbaratı, Kiev'in terör eylemlerine destek veren uluslararası çağrı merkezlerine baskın düzenledi
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
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Rus istihbarat servisleri, Ukrayna'nın Rusya ve Rus halkına yönelik her türlü terör faaliyetini önlemek için yürüttüğü çalışmalarda sonuç almaya devam ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski Gürcistan Savunma Bakanı ve Milton Group kurucusu Davit Kezeraşvili adına Rusya'da faaliyet gösteren, suç odaklı uluslararası çağrı merkezi ağının çökertildiğini duyurdu.
FSB'ye göre, 2022 yılında söz konusu ağın liderleri Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) emriyle Rusya'da planlanan terör saldırıları hakkında isimsiz mesajlar gönderdi.
FSB, ağın kurbanlarının sayısının 50'den fazla ülkede yaklaşık 100 bin olduğunu bildirdi.
Rus güvenlik güçleri, aralarında ağın Rusya ofislerinin liderleri ve çalışanlarının da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Ağın yöneticilerinden İsrail ve Ukrayna vatandaşı Yakov Keselman yakalanırken, İsrail ve Gürcistan vatandaşı David Todva'nın bulunması için çalışmalar sürüyor.
FSB, düzenlenen baskın sırasında kaydedilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
FSB'ye göre, 2022 yılında söz konusu ağın liderleri Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) emriyle Rusya'da planlanan terör saldırıları hakkında isimsiz mesajlar gönderdi.
FSB, ağın kurbanlarının sayısının 50'den fazla ülkede yaklaşık 100 bin olduğunu bildirdi.
Rus güvenlik güçleri, aralarında ağın Rusya ofislerinin liderleri ve çalışanlarının da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Ağın yöneticilerinden İsrail ve Ukrayna vatandaşı Yakov Keselman yakalanırken, İsrail ve Gürcistan vatandaşı David Todva'nın bulunması için çalışmalar sürüyor.
FSB, düzenlenen baskın sırasında kaydedilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.