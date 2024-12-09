https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/rus-istihbarati-kievin-teror-eylemlerine-destek-veren-uluslararasi-cagri-merkezlerine-baskin-1091314429.html

Rus istihbaratı, Kiev'in terör eylemlerine destek veren uluslararası çağrı merkezlerine baskın düzenledi

Rus istihbaratı, Kiev'in terör eylemlerine destek veren uluslararası çağrı merkezlerine baskın düzenledi

Sputnik Türkiye

Rus istihbarat servisleri, Ukrayna'nın Rusya ve Rus halkına yönelik her türlü terör faaliyetini önlemek için yürüttüğü çalışmalarda sonuç almaya devam ediyor. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T11:27+0300

2024-12-09T11:27+0300

2024-12-09T11:27+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), eski Gürcistan Savunma Bakanı ve Milton Group kurucusu Davit Kezeraşvili adına Rusya'da faaliyet gösteren, suç odaklı uluslararası çağrı merkezi ağının çökertildiğini duyurdu.FSB'ye göre, 2022 yılında söz konusu ağın liderleri Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) emriyle Rusya'da planlanan terör saldırıları hakkında isimsiz mesajlar gönderdi.FSB, ağın kurbanlarının sayısının 50'den fazla ülkede yaklaşık 100 bin olduğunu bildirdi.Rus güvenlik güçleri, aralarında ağın Rusya ofislerinin liderleri ve çalışanlarının da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Ağın yöneticilerinden İsrail ve Ukrayna vatandaşı Yakov Keselman yakalanırken, İsrail ve Gürcistan vatandaşı David Todva'nın bulunması için çalışmalar sürüyor.FSB, düzenlenen baskın sırasında kaydedilen görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

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haberler, israil, kiev, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, rusya olimpiyat komitesi (roc), gürcistan, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna güvenlik konseyi (sbu)