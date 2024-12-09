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Piyasalarda hareketlilik zirveye çıktı: Altın ve borsa için yeni tahminler geldi
Piyasalarda hareketlilik zirveye çıktı: Altın ve borsa için yeni tahminler geldi
Sputnik Türkiye
Yeni yıl öncesi piyasalardaki dalgalanma dikkat çekiyor. BIST 100 endeksi 10 bin puanı aşarken, gram altında aşağı yönlü baskı sürüyor. Dolar/TL 34.80... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T08:03+0300
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Yeni yıla sayılı günler kala, Borsa İstanbul’da yükseliş trendi hız kazandı. BIST 100 endeksi, cuma günü kritik 10 bin puan seviyesini aşarak yatırımcıların ilgisini yeniden borsa üzerine çekti. Bu hareketlenme, özellikle Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından piyasalara verilen olumlu mesajlarla desteklendi.Ekonomist Hikmet Baydar, borsadaki yükselişi değerlendirdiği açıklamasında, “Teknik olarak yön yukarı, kritik seviye ise 10 bin 153 puan. Bu direnç kırıldığında 10 bin 752 puana kadar sert çıkışlar görebiliriz” ifadelerini kullandı.Altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıSon haftalarda gram altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Ons altındaki düşüş sinyalleri, gram altına da yansıyor. Baydar, orta vadede gram altının 2826 TL seviyelerine kadar gevşeme potansiyeline sahip olduğunu, satışların 2974 TL seviyesinden gelebileceğini belirtti.Ekonomist, “Ons altının 2600 dolar seviyelerini aşağı yönlü kırma ihtimali artıyor. Özellikle küresel piyasalarda güçlü dolar politikalarının devam etmesi ve jeopolitik risklerin azalması durumunda altındaki düşüş derinleşebilir” dedi.Dolar/TL’de yıl sonu beklentisiDolar/TL kuru, cuma günü 34.80 seviyesine kadar yükseldi. Ancak, kurdaki hareketliliğin sınırlı kalması bekleniyor. Baydar, “Dolar/TL’nin 35 TL seviyelerinde yılı kapatmasını öngörüyoruz. CDS primlerindeki düşüş ve faiz indirim beklentisi TL pozisyonunu cazip kılıyor” açıklamasını yaptı.Piyasalardaki hareketlilik neden hızlandı?Ekonomist Hikmet Baydar’a göre borsadaki yukarı yönlü hareketi destekleyen en önemli faktörler şunlar:Baydar, “Alternatif getirinin düşmesiyle borsa cazip hale geliyor. Enflasyondaki düşüş ve gelecekteki not artırımı beklentileri uzun vadede dolar bazında daha yüksek seviyeleri hedeflememize yol açıyor” dedi.Altın ve dövizde yatırımcıları neler bekliyor?Altın fiyatlarında aşağı yönlü baskının artabileceğini ifade eden Baydar, gram altında 2974 TL seviyesinin kritik direnç noktası olduğunu belirtti. Aynı şekilde dolarda da ciddi hareketler beklenmezken, yıl sonuna kadar 35 TL seviyesinin korunacağı öngörülüyor.Öne çıkan tahminler: Borsa yatırımcısına güven veriyorPiyasalardaki mevcut görünüm, özellikle borsa yatırımcıları için pozitif bir tablo sunuyor. Ancak altın ve döviz cephesinde aşağı yönlü hareketlerin yıl sonuna kadar devam edebileceği dikkat çekiyor.
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borsa 10 bin puanı geçti, bist 100 kritik seviyede, gram altında düşüş sürüyor, dolar tl 34.80 seviyesinde, dolar tl yıl sonu tahmini, altın fiyatları düşecek mi, ekonomist hikmet baydar tahminleri, borsa yükselmeye devam edecek mi, gram altında 2974 tl seviyesi, ons altın 2600 dolar tahmini, dolar yıl sonunu kaç tl ile kapatır, borsa yatırımcılarına öneriler, altın fiyatlarında son durum, dolar tl kuru yükselir mi, faiz indirimi etkileri, cds primi düşüyor, enflasyon düşüşü piyasaları etkiliyor, gram altın ne kadar düşer, bist 100 yeni hedef, piyasalarda son durum analizi
borsa 10 bin puanı geçti, bist 100 kritik seviyede, gram altında düşüş sürüyor, dolar tl 34.80 seviyesinde, dolar tl yıl sonu tahmini, altın fiyatları düşecek mi, ekonomist hikmet baydar tahminleri, borsa yükselmeye devam edecek mi, gram altında 2974 tl seviyesi, ons altın 2600 dolar tahmini, dolar yıl sonunu kaç tl ile kapatır, borsa yatırımcılarına öneriler, altın fiyatlarında son durum, dolar tl kuru yükselir mi, faiz indirimi etkileri, cds primi düşüyor, enflasyon düşüşü piyasaları etkiliyor, gram altın ne kadar düşer, bist 100 yeni hedef, piyasalarda son durum analizi

Piyasalarda hareketlilik zirveye çıktı: Altın ve borsa için yeni tahminler geldi

08:03 09.12.2024
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AA
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Yeni yıl öncesi piyasalardaki dalgalanma dikkat çekiyor. BIST 100 endeksi 10 bin puanı aşarken, gram altında aşağı yönlü baskı sürüyor. Dolar/TL 34.80 seviyesini test etti. Ekonomist Hikmet Baydar, “Borsa için yukarı yönlü beklentiler devam ediyor ancak gram altında düşüş daha hissedilir olabilir” dedi.
Yeni yıla sayılı günler kala, Borsa İstanbul’da yükseliş trendi hız kazandı. BIST 100 endeksi, cuma günü kritik 10 bin puan seviyesini aşarak yatırımcıların ilgisini yeniden borsa üzerine çekti. Bu hareketlenme, özellikle Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından piyasalara verilen olumlu mesajlarla desteklendi.
Ekonomist Hikmet Baydar, borsadaki yükselişi değerlendirdiği açıklamasında, “Teknik olarak yön yukarı, kritik seviye ise 10 bin 153 puan. Bu direnç kırıldığında 10 bin 752 puana kadar sert çıkışlar görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı

Son haftalarda gram altın fiyatlarında dikkat çeken düşüş, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Ons altındaki düşüş sinyalleri, gram altına da yansıyor. Baydar, orta vadede gram altının 2826 TL seviyelerine kadar gevşeme potansiyeline sahip olduğunu, satışların 2974 TL seviyesinden gelebileceğini belirtti.
Ekonomist, “Ons altının 2600 dolar seviyelerini aşağı yönlü kırma ihtimali artıyor. Özellikle küresel piyasalarda güçlü dolar politikalarının devam etmesi ve jeopolitik risklerin azalması durumunda altındaki düşüş derinleşebilir” dedi.

Dolar/TL’de yıl sonu beklentisi

Dolar/TL kuru, cuma günü 34.80 seviyesine kadar yükseldi. Ancak, kurdaki hareketliliğin sınırlı kalması bekleniyor. Baydar, “Dolar/TL’nin 35 TL seviyelerinde yılı kapatmasını öngörüyoruz. CDS primlerindeki düşüş ve faiz indirim beklentisi TL pozisyonunu cazip kılıyor” açıklamasını yaptı.

Piyasalardaki hareketlilik neden hızlandı?

Ekonomist Hikmet Baydar’a göre borsadaki yukarı yönlü hareketi destekleyen en önemli faktörler şunlar:
Enflasyon oranlarında aylık ve yıllık düşüş eğilimi
CDS primlerinde gerileme
Dolar bazında borsanın hâlâ ucuz olması
Yabancı yatırımcı ilgisinin artma potansiyeli
Baydar, “Alternatif getirinin düşmesiyle borsa cazip hale geliyor. Enflasyondaki düşüş ve gelecekteki not artırımı beklentileri uzun vadede dolar bazında daha yüksek seviyeleri hedeflememize yol açıyor” dedi.

Altın ve dövizde yatırımcıları neler bekliyor?

Altın fiyatlarında aşağı yönlü baskının artabileceğini ifade eden Baydar, gram altında 2974 TL seviyesinin kritik direnç noktası olduğunu belirtti. Aynı şekilde dolarda da ciddi hareketler beklenmezken, yıl sonuna kadar 35 TL seviyesinin korunacağı öngörülüyor.

Öne çıkan tahminler: Borsa yatırımcısına güven veriyor

Piyasalardaki mevcut görünüm, özellikle borsa yatırımcıları için pozitif bir tablo sunuyor. Ancak altın ve döviz cephesinde aşağı yönlü hareketlerin yıl sonuna kadar devam edebileceği dikkat çekiyor.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
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