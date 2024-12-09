https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/paralar-hesaplara-aktarildi-bakan-goktas-duyurdu-1091318290.html
Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı
Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T12:35+0300
2024-12-09T12:35+0300
2024-12-09T12:41+0300
ekonomi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
yaşlı aylığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.Engelli ve yaşlı maaşı ödemesi nasıl sorgulanır?e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-goktas-turkiyenin-hangi-kosesinde-olursa-olsun-meydana-gelen-her-olayi-bakanlik-olarak-1090903382.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yaşlı aylığı, göktaş yaşlı aylığı, yaşlı aylığı yatırıldı mı, aralık ayı yaşlı ve engelli maaşı hesaplara yattı mı?
yaşlı aylığı, göktaş yaşlı aylığı, yaşlı aylığı yatırıldı mı, aralık ayı yaşlı ve engelli maaşı hesaplara yattı mı?
Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı
12:35 09.12.2024 (güncellendi: 12:41 09.12.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.
Engelli ve yaşlı maaşı ödemesi nasıl sorgulanır?
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.