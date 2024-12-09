https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/paralar-hesaplara-aktarildi-bakan-goktas-duyurdu-1091318290.html

Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş açıkladı: Bugün hesaplara yatırıldı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T12:35+0300

2024-12-09T12:35+0300

2024-12-09T12:41+0300

ekonomi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

yaşlı aylığı

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Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.Engelli ve yaşlı maaşı ödemesi nasıl sorgulanır?e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-goktas-turkiyenin-hangi-kosesinde-olursa-olsun-meydana-gelen-her-olayi-bakanlik-olarak-1090903382.html

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yaşlı aylığı, göktaş yaşlı aylığı, yaşlı aylığı yatırıldı mı, aralık ayı yaşlı ve engelli maaşı hesaplara yattı mı?