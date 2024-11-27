https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-goktas-turkiyenin-hangi-kosesinde-olursa-olsun-meydana-gelen-her-olayi-bakanlik-olarak-1090903382.html

Bakan Göktaş: Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz

Bakan Göktaş: Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin hangi köşesinde... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T23:21+0300

2024-11-27T23:21+0300

2024-11-27T23:27+0300

türkiye

mahinur özdemir göktaş

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

bebek

kadın

çocuk

çocuk cinayeti

çocuk istismarı

narin güran

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ilişkin yaptığı sunumda “Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. Davalara müdahil oluyoruz. Gerektiğinde ise takipsizlik kararlarına bile biz itiraz ediyoruz" açıklamasını yaptı.Mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş sözlerine şöyle devam etti:'Bakanlık olarak duruşumuzun her zaman çocuğun yanı olduğunu tüm ülkeye gösterdiler'Narin Güran cinayetine yönelik soruya üzerine Bakan Göktaş şunları söyledi:Kadınlara ilişkin eleştirilere Göktaş “Kadını evlere hapsettiniz diyorsunuz. Yıllarca kıyafetinden dolayı istihdamdan siz uzaklaştırmadınız mı? Çok yakın bir geçmişten bahsettiğimi de hatırlatmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, yıllardır kadınla mücadelemizin İstanbul Sözleşmesi üzerinden dar bir çerçeveyi hapsetmeye çalışan bir yaklaşım görüyoruz. En geniş çerçevede insan hakları mücadelesi olarak görüyoruz ve ülkemiz bu mücadeleyi pek çok ülkeden, uluslararası sözleşmeden çok daha önce başlamış, güçlü ve başarılı bir şekilde sürdürmüştür, sürdürmeye de devam ediyor. Bu anlamda kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tek bir sözleşmeyle başlamadığı gibi onun olmaması durumunda da kesintiye uğraması gibi bir durum söz konusu asla dahil değildir” karşılığını verdi.İzmir Selçuk'ta 5 çocuğun yangında ölmesine yönelik soru üzerine Göktaş, bakanlık personelinin eve 18 kere sadece bu sene gittiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

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mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, bebek, kadın, çocuk, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, narin güran