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Bakan Göktaş: Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz
Bakan Göktaş: Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin hangi köşesinde... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
mahinur özdemir göktaş
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
bebek
kadın
çocuk
çocuk cinayeti
çocuk istismarı
narin güran
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ilişkin yaptığı sunumda “Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. Davalara müdahil oluyoruz. Gerektiğinde ise takipsizlik kararlarına bile biz itiraz ediyoruz" açıklamasını yaptı.Mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş sözlerine şöyle devam etti:'Bakanlık olarak duruşumuzun her zaman çocuğun yanı olduğunu tüm ülkeye gösterdiler'Narin Güran cinayetine yönelik soruya üzerine Bakan Göktaş şunları söyledi:Kadınlara ilişkin eleştirilere Göktaş “Kadını evlere hapsettiniz diyorsunuz. Yıllarca kıyafetinden dolayı istihdamdan siz uzaklaştırmadınız mı? Çok yakın bir geçmişten bahsettiğimi de hatırlatmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, yıllardır kadınla mücadelemizin İstanbul Sözleşmesi üzerinden dar bir çerçeveyi hapsetmeye çalışan bir yaklaşım görüyoruz. En geniş çerçevede insan hakları mücadelesi olarak görüyoruz ve ülkemiz bu mücadeleyi pek çok ülkeden, uluslararası sözleşmeden çok daha önce başlamış, güçlü ve başarılı bir şekilde sürdürmüştür, sürdürmeye de devam ediyor. Bu anlamda kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tek bir sözleşmeyle başlamadığı gibi onun olmaması durumunda da kesintiye uğraması gibi bir durum söz konusu asla dahil değildir” karşılığını verdi.İzmir Selçuk'ta 5 çocuğun yangında ölmesine yönelik soru üzerine Göktaş, bakanlık personelinin eve 18 kere sadece bu sene gittiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:
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mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, bebek, kadın, çocuk, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, narin güran
mahinur özdemir göktaş, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, bebek, kadın, çocuk, çocuk cinayeti, çocuk istismarı, narin güran
Bakan Göktaş: Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz
23:21 27.11.2024 (güncellendi: 23:27 27.11.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. Davalara müdahil oluyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ilişkin yaptığı sunumda “Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. Davalara müdahil oluyoruz. Gerektiğinde ise takipsizlik kararlarına bile biz itiraz ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş sözlerine şöyle devam etti:
"Milletvekillerimizin bahsettiği tüm davalarda bakanlık olarak biz varız. Her aşamada mağdurların yanında oluyor. Onlara gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Bakın bu konularda siyaset üstü bir konu olduğu için biz bunlar üzerinde politika veya şov yapmıyoruz. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bunu görsellerle değil eylemle bizzat ailelerin yanında olarak yapıyoruz.”
'Bakanlık olarak duruşumuzun her zaman çocuğun yanı olduğunu tüm ülkeye gösterdiler'
Narin Güran cinayetine yönelik soruya üzerine Bakan Göktaş şunları söyledi:
“Narin sekiz yaşında bir kız çocuğu. Böylesi elim bir hadisede hayatını kaybetmesi millet olarak hepimizi çok derinden üzdü. Narin tüm Türkiye'nin hepimizin kızı oldu. Şu an dava süreci devam ediyor. Hatta Narin kızımızın mahkemesinde onun hukuki olarak hakkını arayan bizleriz. Avukatlarımızın savunmasını herkes tarafından takdir gördü. Ben burada sizlerin huzurunda müdahil olduğumuz adli süreci takip eden avukatlarımıza ve bu süreçte yer alan tüm ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak duruşumuzun her zaman çocuğun yanı olduğunu tüm ülkeye gösterdiler.”
Kadınlara ilişkin eleştirilere Göktaş “Kadını evlere hapsettiniz diyorsunuz. Yıllarca kıyafetinden dolayı istihdamdan siz uzaklaştırmadınız mı? Çok yakın bir geçmişten bahsettiğimi de hatırlatmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, yıllardır kadınla mücadelemizin İstanbul Sözleşmesi üzerinden dar bir çerçeveyi hapsetmeye çalışan bir yaklaşım görüyoruz. En geniş çerçevede insan hakları mücadelesi olarak görüyoruz ve ülkemiz bu mücadeleyi pek çok ülkeden, uluslararası sözleşmeden çok daha önce başlamış, güçlü ve başarılı bir şekilde sürdürmüştür, sürdürmeye de devam ediyor. Bu anlamda kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tek bir sözleşmeyle başlamadığı gibi onun olmaması durumunda da kesintiye uğraması gibi bir durum söz konusu asla dahil değildir” karşılığını verdi.
İzmir Selçuk'ta 5 çocuğun yangında ölmesine yönelik soru üzerine Göktaş, bakanlık personelinin eve 18 kere sadece bu sene gittiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:
"Anneyle evlatlar arasında yakın bağ görmüş. Anneyi ziyaret ettiğimde, anne personelimizin bizzat ismini biliyordu. Çocuğumuzun üstün yarar, çocuklarımızı düşünerek sadece hareket ettiğini söyledi. Bu minvalde çocukla, bakın çocuğu anneden koparmak gerçekten bir sorumluluk. Yani çok zor bir karar, bu tür kararları verebilmek. Anneyle evlatları arasında yakın bağ görmüş ve annenin girişimlerini görmüş. Annenin defaatle girişimleri ve dilekçeleri var. Anneannenin dilekçeleri var. Ancak ben yine de nerede sorumluluğu var, sorumluluğumuz var, onu araştırmak için bakanlık olarak geliştirme gereken tüm soruşturmalarımı da başlattığımı ifade etmek istiyorum. Her nerede bir ihmal varsa gereğini yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu çocuklar hepimizin çocuğu. Sizin komşunuzda böyle bir durum olsa bize haber vermez misiniz? Verirsiniz. Dolayısıyla her nerede bir ihvan varsa gereğinin yerine getireceğimizde hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak ben de herkesin üzerine düşen sorumluluğunu titizlikle yerine getirmesini diliyorum.”