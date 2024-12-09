https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/oz-buyucusundeki-kirmizi-ayakkabilar-rekor-fiyata-satildi-1091327945.html
Oz Büyücüsü'ndeki 'kırmızı ayakkabılar' rekor fiyata satıldı
Oz Büyücüsü'ndeki 'kırmızı ayakkabılar' rekor fiyata satıldı
Sputnik Türkiye
Oz Büyücüsü isimli filmde Dorothy karakterinin giydiği kırmızı ayakkabılar 85 yıl sonra yapılan müzayedede 32.5 milyon dolara yaklaşık 1.1 milyar liraya alıcı... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T16:01+0300
2024-12-09T16:01+0300
2024-12-09T16:01+0300
yaşam
dorothy
oz büyücüsü
film
müzayede
açık artırma
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Dünya sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan 1939 yapımı Oz Büyücüsü'nde Judy Garland'ın canlandırdığı Dorothy karakterinin giydiği 'kırmızı ayakkabılar' 32.5 milyon dolara müzayedede satıldı. Filmin çekiminden 85 yıl sonra satılan ayakkabılar bu zamana kadar açık artırmada satılan en değerli film hatırası oldu. Heritage adlı müzayede evi, yakut kırmızısı topuklu ayakkabı için canlı teklif 1,55 milyon dolardan başlattı. Ayakkabı çifti için 3 milyon dolar veya biraz üstünde bir satış rakamı tahmin ediliyordu. Ancak satış rakamı beklentiyi katladı. Müzayede evi, yaptığı basın açıklamasında ayakkabıların bu rakamı saniyeler içinde geçtiğini belirtti.Mafya üyesi tarafından çalınmıştıAyakkabılar, 2005'te eski mafya üyesi Terry Jon Martin tarafından Judy Garland Müzesi'nden çalınmıştı. FBI, 2018'de bir operasyon sırasında ayakkabıları bulurken, Martin 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/osman-hamdi-beyin-bursa-ulu-camii-onu-tablosu-20-milyon-liraya-satildi-1090666118.html
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dorothy, oz büyücüsü, film, müzayede, açık artırma
dorothy, oz büyücüsü, film, müzayede, açık artırma
Oz Büyücüsü'ndeki 'kırmızı ayakkabılar' rekor fiyata satıldı
Oz Büyücüsü isimli filmde Dorothy karakterinin giydiği kırmızı ayakkabılar 85 yıl sonra yapılan müzayedede 32.5 milyon dolara yaklaşık 1.1 milyar liraya alıcı buldu.
Dünya sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan 1939 yapımı Oz Büyücüsü'nde Judy Garland'ın canlandırdığı Dorothy karakterinin giydiği 'kırmızı ayakkabılar' 32.5 milyon dolara müzayedede satıldı. Filmin çekiminden 85 yıl sonra satılan ayakkabılar bu zamana kadar açık artırmada satılan en değerli film hatırası oldu.
Heritage adlı müzayede evi, yakut kırmızısı topuklu ayakkabı için canlı teklif 1,55 milyon dolardan başlattı. Ayakkabı çifti için 3 milyon dolar veya biraz üstünde bir satış rakamı tahmin ediliyordu. Ancak satış rakamı beklentiyi katladı. Müzayede evi, yaptığı basın açıklamasında ayakkabıların bu rakamı saniyeler içinde geçtiğini belirtti.
Mafya üyesi tarafından çalınmıştı
Ayakkabılar, 2005'te eski mafya üyesi Terry Jon Martin tarafından Judy Garland Müzesi'nden çalınmıştı. FBI, 2018'de bir operasyon sırasında ayakkabıları bulurken, Martin 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı.