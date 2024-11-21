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Osman Hamdi Bey'in 'Bursa Ulu Camii Önü' tablosu 20 milyon liraya satıldı

Osman Hamdi Bey'in 'Bursa Ulu Camii Önü' tablosu 20 milyon liraya satıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen açık artırmada Türk ressam Osman Hamdi Bey'in Bursa Ulu Camii Önü isimli yağlı boya tablosu Türkiye'de madencilik... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

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Paris'teki Drout Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada Osman Hamdi Bey'in Bursa Ulu Camii Önü isimli tablosu 20 milyon 736 bin 580 liraya alıcı buldu.Kaplumbağa Terbiyecisi eseri ile tanınan Türk ressam Osman Hamdi Bey'in tablosu Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Drout Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. 1879 yılında yapılan eser Türkiye'de madencilik şirketi işleten bir kişiye 571 bin 500 euro (20 milyon 736 bin 580 lira) bedelle satıldı. 60x40 ebatlarında olan yağlı boya eser döneminin en önemli yapıtları arasında yer aldığı ifade edildi.Bursa Ulu Camii Önü tablosunun hikayesi nedir?Genellikle Osmanlı mimari yapılarını resmeden Osman Hamdi Bey Bursa Ulu Camii Önü isimli eserinde kapıda duran bir din adamını tasvir ettiği düşünülüyor. Eser 1879 yılına ait izler barındırırken yağlı boya bir çalışma olarak tanınır.

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