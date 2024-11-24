https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/saadet-partisi-kongresinde-yumruklu-kavga-cikti-1090759379.html
Saadet Partisi kongresinde yumruklu kavga çıktı
Saadet Partisi kongresinde yumruklu kavga çıktı
Sputnik Türkiye
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde salona delege girişinden girmek isteyen delegeler ile görevliler arasında... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T14:33+0300
2024-11-24T14:33+0300
2024-11-24T14:36+0300
politika
saadet partisi
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Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde bina içine alınmayan delegeler ile görevliler kavga etti.Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi bugün başladı. Kongrede veda konuşması yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ''Mükemmel bir genel başkandım harika işler yaptım demiyorum ama kalpleri elinde tutan Cenab-ı Allah'tır. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun'' açıklamasında bulundu. Kongrede yumruklu kavga çıktıSaadet Partisi yeni genel başkanının seçileceği kongrede delegeler ile görevliler arasında arbede çıktı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda bulunan delege girişinden girmek isteyen delegeler ile görevliler arasında küfürlü kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yumruklu kavga kameralara yansıdı.Saadet Partisi yeni genel başkanı kim olacak?Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu'nun vedası ile yeni genel başkanlık yarışında Mahmut Arıkan ismi öne çıktı. Mahmut Arıkan kimdir?28.Dönem Saadet Partisi Kayseri Milletvekili seçilen Mahmut Arıkan genel başkan adayı oldu. Saadet Partisi'nde 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Arıkan seçimi kazanamadı. Serbest ticaret ve inşaat mühendisi olarak faaliyet gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/deva-gelecek-ve-saadet-partisi-ortak-cati-partisi-kuracaklarini-acikladi-1090317830.html
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saadet partisi genel başkanı kim oldu, saadet partisi seçim son dakika, mahmut arıkan kim
saadet partisi genel başkanı kim oldu, saadet partisi seçim son dakika, mahmut arıkan kim
Saadet Partisi kongresinde yumruklu kavga çıktı
14:33 24.11.2024 (güncellendi: 14:36 24.11.2024)
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde salona delege girişinden girmek isteyen delegeler ile görevliler arasında yumruklu kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi ile bazı delegeler sinkaflı küfürler söylerken kameralara yansıdı.
Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde bina içine alınmayan delegeler ile görevliler kavga etti.
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi bugün başladı. Kongrede veda konuşması yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ''Mükemmel bir genel başkandım harika işler yaptım demiyorum ama kalpleri elinde tutan Cenab-ı Allah'tır. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun'' açıklamasında bulundu.
Kongrede yumruklu kavga çıktı
Saadet Partisi yeni genel başkanının seçileceği kongrede delegeler ile görevliler arasında arbede çıktı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda bulunan delege girişinden girmek isteyen delegeler ile görevliler arasında küfürlü kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yumruklu kavga kameralara yansıdı.
Saadet Partisi yeni genel başkanı kim olacak?
Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu'nun vedası ile yeni genel başkanlık yarışında Mahmut Arıkan ismi öne çıktı.
28.Dönem Saadet Partisi Kayseri Milletvekili seçilen Mahmut Arıkan genel başkan adayı oldu. Saadet Partisi'nde 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Arıkan seçimi kazanamadı. Serbest ticaret ve inşaat mühendisi olarak faaliyet gösteriyor.