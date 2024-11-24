https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/saadet-partisi-kongresinde-yumruklu-kavga-cikti-1090759379.html

Saadet Partisi kongresinde yumruklu kavga çıktı

Saadet Partisi kongresinde yumruklu kavga çıktı

Sputnik Türkiye

Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde salona delege girişinden girmek isteyen delegeler ile görevliler arasında... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T14:33+0300

2024-11-24T14:33+0300

2024-11-24T14:36+0300

politika

saadet partisi

temel karamollaoğlu

kavga

yumruklu kavga

seçim kavgası

delege

delegeler kurulu

parti

siyasi parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090759077_0:88:1246:789_1920x0_80_0_0_528552f54381f5fbb3412cd426d1eaf6.jpg

Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde bina içine alınmayan delegeler ile görevliler kavga etti.Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi bugün başladı. Kongrede veda konuşması yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ''Mükemmel bir genel başkandım harika işler yaptım demiyorum ama kalpleri elinde tutan Cenab-ı Allah'tır. Ne yaptıysam Allah rızası için yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun'' açıklamasında bulundu. Kongrede yumruklu kavga çıktıSaadet Partisi yeni genel başkanının seçileceği kongrede delegeler ile görevliler arasında arbede çıktı. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda bulunan delege girişinden girmek isteyen delegeler ile görevliler arasında küfürlü kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yumruklu kavga kameralara yansıdı.Saadet Partisi yeni genel başkanı kim olacak?Saadet Partisi 9. Olağan Genel Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu'nun vedası ile yeni genel başkanlık yarışında Mahmut Arıkan ismi öne çıktı. Mahmut Arıkan kimdir?28.Dönem Saadet Partisi Kayseri Milletvekili seçilen Mahmut Arıkan genel başkan adayı oldu. Saadet Partisi'nde 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mahmut Arıkan seçimi kazanamadı. Serbest ticaret ve inşaat mühendisi olarak faaliyet gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/deva-gelecek-ve-saadet-partisi-ortak-cati-partisi-kuracaklarini-acikladi-1090317830.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saadet partisi genel başkanı kim oldu, saadet partisi seçim son dakika, mahmut arıkan kim