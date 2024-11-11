https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mhp-lideri-devlet-bahceli-genel-merkeze-diktigi-3-agacin-anlamini-acikladi-1090279538.html

MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel merkez bahçesine 3 fidan diktiği görüntüleri... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T21:48+0300

2024-11-11T21:48+0300

2024-11-11T21:48+0300

politika

ağaç

ağaç dikme

devlet bahçeli

milliyetçi hareket partisi (mhp)

mhp

genel merkez

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Biz Kardeşiz Ağaçları' adını verdiği 3 fidanı genel merkeze dikti.Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi bahçesine Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 3 fidan dikti. MHP sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin altına not olarak ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından göknar yürütmeyi, sedir yargıyı ve ladin yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim tarihinde başlattığı sürecin ardından göknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit, eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit ve hürriyete sahip olunan Türk üçgeninin altında huzur içinde yaşaması nitelendirilmesi yapıldı'' denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/devlet-bahceli-kurtleri-sevmeyen-bir-turk-varsa-turk-degildir-turkleri-sevmeyen-bir-kurt-varsa-kurt-1089699934.html

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ağaç, ağaç dikme, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, genel merkez