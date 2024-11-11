https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mhp-lideri-devlet-bahceli-genel-merkeze-diktigi-3-agacin-anlamini-acikladi-1090279538.html
MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel merkez bahçesine 3 fidan diktiği görüntüleri... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T21:48+0300
2024-11-11T21:48+0300
2024-11-11T21:48+0300
politika
ağaç
ağaç dikme
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
genel merkez
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Biz Kardeşiz Ağaçları' adını verdiği 3 fidanı genel merkeze dikti.Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi bahçesine Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 3 fidan dikti. MHP sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin altına not olarak ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından göknar yürütmeyi, sedir yargıyı ve ladin yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim tarihinde başlattığı sürecin ardından göknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit, eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit ve hürriyete sahip olunan Türk üçgeninin altında huzur içinde yaşaması nitelendirilmesi yapıldı'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/devlet-bahceli-kurtleri-sevmeyen-bir-turk-varsa-turk-degildir-turkleri-sevmeyen-bir-kurt-varsa-kurt-1089699934.html
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ağaç, ağaç dikme, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, genel merkez
ağaç, ağaç dikme, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, genel merkez
MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel merkez bahçesine 3 fidan diktiği görüntüleri paylaştı. Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle dikilen ağaçların anlamı ise fotoğrafın altına not olarak paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Biz Kardeşiz Ağaçları' adını verdiği 3 fidanı genel merkeze dikti.
Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi bahçesine Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 3 fidan dikti. MHP sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin altına not olarak ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından göknar yürütmeyi, sedir yargıyı ve ladin yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim tarihinde başlattığı sürecin ardından göknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit, eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit ve hürriyete sahip olunan Türk üçgeninin altında huzur içinde yaşaması nitelendirilmesi yapıldı'' denildi.