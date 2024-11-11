MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
10:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
21 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Ruhsal vebayı yenmek için uzman Dr. Seda Ülgen'den altın tavsiyeler: 'Işığa giden yolun sırları ne?'
16:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Harika Külçür: Öykülerimde örselenmiş, biraz da ötekileştirilmiş hikayeleri anlattım
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
86 YILLIK MATEM
9'u 5 geçe hayat durdu
19:01
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/mhp-lideri-devlet-bahceli-genel-merkeze-diktigi-3-agacin-anlamini-acikladi-1090279538.html
MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel merkez bahçesine 3 fidan diktiği görüntüleri... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T21:48+0300
2024-11-11T21:48+0300
politika
ağaç
ağaç dikme
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
genel merkez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090279309_0:193:1440:1003_1920x0_80_0_0_af4b1ef5ad4ac0627e803e5aeaf7ce72.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Biz Kardeşiz Ağaçları' adını verdiği 3 fidanı genel merkeze dikti.Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi bahçesine Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 3 fidan dikti. MHP sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin altına not olarak ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından göknar yürütmeyi, sedir yargıyı ve ladin yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim tarihinde başlattığı sürecin ardından göknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit, eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit ve hürriyete sahip olunan Türk üçgeninin altında huzur içinde yaşaması nitelendirilmesi yapıldı'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/devlet-bahceli-kurtleri-sevmeyen-bir-turk-varsa-turk-degildir-turkleri-sevmeyen-bir-kurt-varsa-kurt-1089699934.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090279309_35:0:1406:1028_1920x0_80_0_0_71f1a4e8dd19a09b10837581e45f03bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ağaç, ağaç dikme, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, genel merkez
ağaç, ağaç dikme, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, genel merkez

MHP lideri Devlet Bahçeli genel merkeze diktiği 3 ağacın anlamını açıkladı

21:48 11.11.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW327207Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© İHA / MUSA ERDOĞAN-AW327207
Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel merkez bahçesine 3 fidan diktiği görüntüleri paylaştı. Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle dikilen ağaçların anlamı ise fotoğrafın altına not olarak paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Biz Kardeşiz Ağaçları' adını verdiği 3 fidanı genel merkeze dikti.
Cumhur ittifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi bahçesine Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 3 fidan dikti. MHP sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerin altına not olarak ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından göknar yürütmeyi, sedir yargıyı ve ladin yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim tarihinde başlattığı sürecin ardından göknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit, eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit ve hürriyete sahip olunan Türk üçgeninin altında huzur içinde yaşaması nitelendirilmesi yapıldı'' denildi.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
POLİTİKA
Devlet Bahçeli: Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir
26 Ekim, 14:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала