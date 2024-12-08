https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/arda-guler-ilk-11-ciktigi-macta-sezondaki-ilk-golunu-atti--1091292237.html

Arda Güler, ilk 11 çıktığı maçta sezondaki ilk golünü attı: Ancelotti'dan yorum geldi

Arda Güler, ilk 11 çıktığı maçta sezondaki ilk golünü attı: Ancelotti'dan yorum geldi

Sputnik Türkiye

Arda Güler, Girona karşısında Real Madrid formasıyla sezonun ilk golünü attı. Teknik direktör “Gol atmayı çok istiyordum, kazandığımız için mutluyum” dedi. 08.12.2024, Sputnik Türkiye

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La Liga’nın 16. haftasında oynanan Girona-Real Madrid karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda 3-0 galip geldi. Maçta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, performansıyla dikkat çekti.Girona karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ve 89 dakika sahada kalan Türk futbolcu, maç sonrasında Real Madrid kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Arda, “Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum. Takım olarak zor bir dönemden geçiyorduk ve bu dönemde katkı sağlayabilmek benim için çok önemliydi. Bugün sahada çok mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.” ifadelerini kullandı.'Gol atmayı çok istiyordum'Arda Güler, takım arkadaşı Jude Bellingham’ın yaptığı asistle golle buluştuğunu belirterek, “Bellingham mükemmel bir pas verdi, ben de bunu değerlendirdim. Sezon başından beri Real Madrid formasıyla gol atmayı çok istiyordum. Bu gol, hem benim hem de takım için moral kaynağı oldu.” şeklinde konuştu. Real Madrid taraftarının desteğine de değinen Arda, “Onların sevgisi bana büyük güven veriyor. Her maçta elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyorum.” dedi.Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta ile oynayacakları maçın önemine dikkat çeken genç oyuncu, “Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak Atalanta maçını kazanarak bu kötü gidişi durdurmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.Ancelotti'dan Güler yorumuReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda’nın performansını överek, genç oyuncunun gol atmasının üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtti. Ancelotti, “Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu.” dedi.İspanyol Basını: Seçilmişlerin gollerinden biriArda Güler’in golü, İspanyol spor basınında da geniş yankı buldu. As gazetesi, genç futbolcuyu şu ifadelerle övdü: Attığı golle birlikte bu sezon Real Madrid formasıyla ilk kez fileleri havalandıran Arda Güler, toplam gol sayısını iki sezonda 7’ye yükseltti.

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