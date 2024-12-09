https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/merkez-bankasi-rezervlerinde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1091329948.html
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı
Sputnik Türkiye
TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T16:58+0300
2024-12-09T16:58+0300
2024-12-09T17:00+0300
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merkez bankası, son dakika
merkez bankası, son dakika
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru kırıldı
16:58 09.12.2024 (güncellendi: 17:00 09.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı