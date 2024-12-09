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Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışı kademeli olarak güç kaybediyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışı kademeli olarak güç kaybediyor
Sputnik Türkiye
Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini bildiren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T23:21+0300
2024-12-09T23:23+0300
ekonomi
fatih karahan
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
kira
kira bedeli
enflasyon
dezenfektan
dezenflasyon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bir sunum yaptı.Dezenflasyon ve enflasyon sürecine dair açıklama yapan Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirtti..Hizmet enflasyonunda yukarı gidişatın olduğunu söyleyen Karahan "Temel mallar görece olumlu seyrini sürdürmektedir ancak geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir" dedi.Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç kaybettiğini vurgulayan TCMB Başkanı Karahan, talepteki dengelenme, reel değerlenme ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının yanı sıra maliye politikasının artan eş güdümünün dezenflasyon sürecine destek veren faktörler olduğunu anlattı.İhracatın gücünü koruduğunu, ithalatın ise ılımlı seyrettiğini ifade eden Karahan, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini ifade etti.Karahan, üretici fiyatlarının aylık artışının ılımlı seyrini koruduğunu da açıkladı.
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fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kira, kira bedeli, enflasyon, dezenfektan, dezenflasyon
fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kira, kira bedeli, enflasyon, dezenfektan, dezenflasyon

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışı kademeli olarak güç kaybediyor

23:21 09.12.2024 (güncellendi: 23:23 09.12.2024)
© AAFatih Karahan
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AA
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Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini bildiren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç kaybettiğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bir sunum yaptı.
Dezenflasyon ve enflasyon sürecine dair açıklama yapan Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirtti..
Hizmet enflasyonunda yukarı gidişatın olduğunu söyleyen Karahan "Temel mallar görece olumlu seyrini sürdürmektedir ancak geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir" dedi.
Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç kaybettiğini vurgulayan TCMB Başkanı Karahan, talepteki dengelenme, reel değerlenme ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının yanı sıra maliye politikasının artan eş güdümünün dezenflasyon sürecine destek veren faktörler olduğunu anlattı.
İhracatın gücünü koruduğunu, ithalatın ise ılımlı seyrettiğini ifade eden Karahan, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini ifade etti.
Karahan, üretici fiyatlarının aylık artışının ılımlı seyrini koruduğunu da açıkladı.
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