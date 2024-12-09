https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/merkez-bankasi-baskani-karahan-kira-disindaki-hizmetlerde-fiyat-artisi-kademeli-olarak-guc-1091338158.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışı kademeli olarak güç kaybediyor

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışı kademeli olarak güç kaybediyor

Sputnik Türkiye

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini bildiren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T23:21+0300

2024-12-09T23:21+0300

2024-12-09T23:23+0300

ekonomi

fatih karahan

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kira

kira bedeli

enflasyon

dezenfektan

dezenflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38d43181d702bf03ca8092d336fc06d3.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bir sunum yaptı.Dezenflasyon ve enflasyon sürecine dair açıklama yapan Karahan, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü belirtti..Hizmet enflasyonunda yukarı gidişatın olduğunu söyleyen Karahan "Temel mallar görece olumlu seyrini sürdürmektedir ancak geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir" dedi.Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışlarının kademeli olarak güç kaybettiğini vurgulayan TCMB Başkanı Karahan, talepteki dengelenme, reel değerlenme ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının yanı sıra maliye politikasının artan eş güdümünün dezenflasyon sürecine destek veren faktörler olduğunu anlattı.İhracatın gücünü koruduğunu, ithalatın ise ılımlı seyrettiğini ifade eden Karahan, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini ifade etti.Karahan, üretici fiyatlarının aylık artışının ılımlı seyrini koruduğunu da açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1091334081.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kira, kira bedeli, enflasyon, dezenfektan, dezenflasyon