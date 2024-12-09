https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/masterchef-turkiye-2024te-son-8e-kalan-yarismacilar-belli-oldu-beklenmedik-elenme-juriyi-de-1091304858.html

MasterChef Türkiye 2024’te son 8’e kalan yarışmacılar belli oldu: Beklenmedik elenme jüriyi de şaşırttı

MasterChef Türkiye 2024’te son 8’e kalan yarışmacılar belli oldu: Beklenmedik elenme jüriyi de şaşırttı

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye 2024’te heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar, bir hafta daha yarışmada kalabilmek için mücadele etti... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T07:15+0300

2024-12-09T07:15+0300

2024-12-09T07:15+0300

yaşam

masterchef

mehmet yalçınkaya

somer sivrioğlu

danilo zanna

tv8

tv8

acun ilıcalı

acun medya

eleme

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, eleme potasına düşen yarışmacılar şeflerin karşısına geçti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda olduğu yarışmada, yarışmacılar sırayla duygu ve düşüncelerini paylaştı.Her biri farklı hedeflerle yola çıkan yarışmacılar, eleme potasından çıkmak için son kez tabaklarını hazırladı. Ancak gecenin sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Emre oldu.Yarışmacıların son sözleriErim: “Burada olmamın bir nedeni var, bunun farkındayım. Hafta boyunca güzel bir takımla yarıştım ve iyi işler çıkardık. Ancak son gün stresi kaldıramadım ve tabak çıkaramadım. Bedelini burada ödüyorum. Puanlı sistemde yarışsaydım daha avantajlı olacağımı düşünüyorum.”Beyza: “Hak ettiğim yerde olduğumu düşünüyorum. Bu hafta kötü bir performans sergiledim. Potadaki arkadaşlarım çok güçlü ve sevdiğim insanlar. Bu yüzden biraz üzgünüm. Yine de %75 şansım olduğunu düşünüyorum.”Şirin: “Buranın hayalini yıllardır kuruyorum. Son 9’a kadar geldim. Potada hiçbir şey garanti değil. Ama her gün son günmüş gibi yarışacağım.”Emre: “Buranın hakkını vermek zorundayım. Burada olmak isteyen çok insan var. Bundan sonra elimden geleni yapacağım ama bu potadan çıkamazsam üzgünüm.”MasterChef Türkiye’ye veda eden yarışmacı kim oldu?Gecenin sonunda, jüri değerlendirmesi ve tabakların lezzet puanlamaları sonucunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Emre oldu. Duygusal anların yaşandığı vedada Emre, yarışmada geçirdiği süre boyunca yaşadığı tecrübelerden bahsederek arkadaşlarına başarılar diledi.MasterChef’te son 8’e kimler kaldı?Eleme potasından başarıyla çıkan yarışmacılar, MasterChef Türkiye’de son 8’e kalarak büyük finale bir adım daha yaklaştı. İşte kalan yarışmacılar:Alper, Beyza, Erim, Eda, Şirin, Onur, Kerem, SemihMasterChef Türkiye 2024’te kalan yarışmacılar, hem bireysel hem de takım performanslarında en iyiyi ortaya koyarak büyük ödüle ulaşmak istiyor. Yarışmanın bir sonraki bölümü, son 8’deki rekabetin daha da kızışacağını gösteriyor.MasterChef Türkiye 2024 ne zaman final yapacak?Yarışmanın final tarihi henüz netleşmedi, ancak son bölümlere yaklaşıldı.

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