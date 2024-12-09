https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/marmariste-yagmur-hayati-felc-etti-balikci-tekneleri-batti-1091333425.html

Marmaris'te yağmur hayatı felç etti: Balıkçı tekneleri battı

Marmaris'te yağmur hayatı felç etti: Balıkçı tekneleri battı

Sputnik Türkiye

Marmaris'te dünden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat felç olurken, bir çok bölgede su baskınları yaşandı. Balıkçı Barınağı'ndaki küçük tekneler... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T18:25+0300

2024-12-09T18:25+0300

2024-12-09T18:25+0300

türkiye

marmaris

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

sel

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 170 kilogramdan fazla yağış düşmesi, ilçede çok sayıda bölgede su baskınlarına neden oldu. Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle küçük ebatlı balıkçı tekneleri bakmaya başladı. Bölgede taşkınlar ve derelerin denize taşıdığı sel suları nedeniyle denizin rengi değişirken, pek çok balıkçı teknesi de bir bir batmaya başladı. Yağışların ardından bazı balıkçılar durumdan haberdar olup teknelerini kurtarmak için Balıkçı Barınağı'na geldi. Balıkçı azmağına teknesini kontrole gelen şahıslardan Gökhan Batar “Kontrole geldim. Benim teknenin otomatik sintinesi çalışıyor ondan batmadı ama batan tekneler var. Bazıları arkadaşlar tarafından kurtarıldı" diye konuştu. Bölgede yağışların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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marmaris, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, sel