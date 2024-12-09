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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/karayollari-genel-mudurlugu-isci-alimi-basvurulari-basladi-kac-isci-alinacak-aranan-sartlar-neler-1091319510.html
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları başladı: Kaç işçi alınacak? Aranan şartlar neler?
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları başladı: Kaç işçi alınacak? Aranan şartlar neler?
Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurular bugün başladı. Toplamda 409 sürekli işçi alınacak. Başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T12:58+0300
2024-12-09T12:59+0300
ekonomi
türkiye
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karayolları genel müdürlüğü
işçi
vinç
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı için başvuruların başladığını açıkladı. Vinç operatörü, sürücü operatörü, elektrik tesisat ve bakım ustası ile ağır makine yağcısı alımı için başvurular 13 Kasım'da sona erecek. Başvuru şartları açıklandıİlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/1091317977.html
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karayolları genel müdürlüğü, karayolları genel müdürlüğü işçi alımı, karayolları genel müdürlüğü işçi başvuruları, karayolları genel müdürlüğü işçi başvuru, karayolları genel müdürlüğü işçi alımı başvuru ne zaman başlıyor, karayolları genel müdürlüğü işçi alımı başvuru son gün, karayolları genel müdürlüğü işçi ilanı,

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları başladı: Kaç işçi alınacak? Aranan şartlar neler?

12:58 09.12.2024 (güncellendi: 12:59 09.12.2024)
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© AA / Cem Genco
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Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için başvurular bugün başladı. Toplamda 409 sürekli işçi alınacak. Başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı için başvuruların başladığını açıkladı. Vinç operatörü, sürücü operatörü, elektrik tesisat ve bakım ustası ile ağır makine yağcısı alımı için başvurular 13 Kasım'da sona erecek.

Başvuru şartları açıklandı

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.
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