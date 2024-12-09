https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/1091317977.html

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili konuştu: 'Aylıklardaki artışı fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz'

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili konuştu: 'Aylıklardaki artışı fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Milyonlarca insan asgari ücret görüşmelerini beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan maaş zamları ile ilgili konuştu. Bakan Işıkhan... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T12:30+0300

2024-12-09T12:30+0300

2024-12-09T12:30+0300

ekonomi

asgari ücret tespit komisyonu

vedat ışıkhan

asgari ücret

fahiş fiyat

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079044971_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_88056916a4387411bba86f5c73311e84.jpg

Türkiye'de milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Yarın gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz" dedi.Sektör buluşmaları kapsamında perakendecilerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, 10 Aralık’ta, 2025 yılının asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacağını vurgulayarak "Bu süreç vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak ve refahını yükseltmek açısından hayati bir öneme sahiptir. Komisyon tarafından vatandaşlarımızın gelir seviyesi yükseltilirken, piyasanın dengesinin sağlamak da elbette gözetiliyor. İşte tam da burada işverenlerimizin ve üreticilerimizin bu fiyat politikalarını bu artışları suiistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerekiyor" dedi.Denetim ekiplerimiz sahada çalışmalarımızı sürdürüyorBakan Işıkhan, fahiş fiyat denetimlerinin sürdüğünü belirterek, fiyatlara karşı uyardı. Bakan Işıkhan, "Ticaret Bakanlığımızın fahiş fiyat artışına karşı denetimleri ve kararlı politikaları tüketiciyi koruma noktasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim de denetim ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimler yalnızca vatandaşlarımızın refahını değil, aynı zamanda piyasa dengesini ve sektörümüzün itibarını da korumayı hedeflemektedir. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğimizi, bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.Maaş artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğizBakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: Maliyetleri bahane ederek fiyat artışları yapanlara da uyarıda bulunan Bakan Işıkhan, "Ücret politikalarını yalnızca maliyet unsuru görmek yerine piyasanın büyüme dinamiklerinin destekleyen bir araç olarak değerlendirmeliyiz. Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını eksiksiz alması, hem toplum içinde hem de işyerlerinde güven ve bağlılığı güçlendirecektir. Bu yaklaşım daha geniş kitlelerin alım gücünü artırarak ekonomik büyümeyi de hızlandıracaktır. Çalışanlarımızın refahı arttıkça, sektördeki büyüme de hız kazanacaktır. Vizyonumuzu genişletmeli, çalışan haklarını ücret politikalarında adil ve şeffaf bir anlayışı yaygınlaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/asgari-ucret-zammi-icin-gozler-yarinda-sgk-uzmani-erdursun-kbus-yili-olacak-diyerek-rakami-acikladi-1091312097.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret tespit komisyonu, vedat ışıkhan, asgari ücret, fahiş fiyat, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı