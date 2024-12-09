Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili konuştu: 'Aylıklardaki artışı fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz'
© AA / Doğukan KeskinkılıçBakan Işıkhan
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Milyonlarca insan asgari ücret görüşmelerini beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan maaş zamları ile ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, maaşlardaki artışları fırsatçıların fahiş fiyatlarına ezdirmeyeceklerini belirtti.
Türkiye'de milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Yarın gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz" dedi.
Sektör buluşmaları kapsamında perakendecilerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, 10 Aralık’ta, 2025 yılının asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacağını vurgulayarak "Bu süreç vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak ve refahını yükseltmek açısından hayati bir öneme sahiptir. Komisyon tarafından vatandaşlarımızın gelir seviyesi yükseltilirken, piyasanın dengesinin sağlamak da elbette gözetiliyor. İşte tam da burada işverenlerimizin ve üreticilerimizin bu fiyat politikalarını bu artışları suiistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerekiyor" dedi.
Denetim ekiplerimiz sahada çalışmalarımızı sürdürüyor
Bakan Işıkhan, fahiş fiyat denetimlerinin sürdüğünü belirterek, fiyatlara karşı uyardı. Bakan Işıkhan, "Ticaret Bakanlığımızın fahiş fiyat artışına karşı denetimleri ve kararlı politikaları tüketiciyi koruma noktasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim de denetim ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimler yalnızca vatandaşlarımızın refahını değil, aynı zamanda piyasa dengesini ve sektörümüzün itibarını da korumayı hedeflemektedir. Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğimizi, bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
Maaş artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Fahiş fiyat politikaları sadece vatandaşlarımıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda sektörün güvenirliliğini ve ülke ekonomisini de zarar verir. İnsanlarımızın refahını artırmak ve piyasa güvenini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sürdürülebilir büyüme için vatandaşlarımızın çalışanlarımızın güvenini sağlamak, onların ihtiyaçlarına cevap vermek temel önceliğimiz olmalıdır. Çalışanların refahının yanı sıra, işverenlerimizin ve sektörümüzün, rekabet gücünü artıran önemli bir unsur da adil ücret politikasıdır. Çalışanların hak ettikleri ücretleri sağlamak onların motivasyon ve verimliliğini artırırken, piyasa güvenini de yükseltmektedir. Vatandaşlarımızın refahı arttıkça perakende sektörünün büyüme de hız kazanıyor, bireylerin satın alma gücünün artması sektörün satış hacimlerinin genişleterek daha güçlü bir hareketlilik sağlıyor
Maliyetleri bahane ederek fiyat artışları yapanlara da uyarıda bulunan Bakan Işıkhan, "Ücret politikalarını yalnızca maliyet unsuru görmek yerine piyasanın büyüme dinamiklerinin destekleyen bir araç olarak değerlendirmeliyiz. Çalışanlarımızın alın terinin karşılığını eksiksiz alması, hem toplum içinde hem de işyerlerinde güven ve bağlılığı güçlendirecektir. Bu yaklaşım daha geniş kitlelerin alım gücünü artırarak ekonomik büyümeyi de hızlandıracaktır. Çalışanlarımızın refahı arttıkça, sektördeki büyüme de hız kazanacaktır. Vizyonumuzu genişletmeli, çalışan haklarını ücret politikalarında adil ve şeffaf bir anlayışı yaygınlaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.