Artvin'deki heyelanla ilgili açıklama: 'Açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı'

"Bunu biz kendimiz düşündük, dedik 'Burada çok büyük bir toprak kayması var, bunun altında herhangi bir araç olabilir mi?' Bununla ilgili Karayollarımızın tüneldeki kamera sistemi, daha sonra PTS'yle o saatler arasında giren çıkan araçlar kimler olabilir, bunlar nereye gitmiş olabilir, bunları değerlendirdik. Emniyet, jandarma, Giresun'la Rize'yle değişik yerlerle telefonla görüşerek 1 aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük. Biz eğer buradaysa, bugün açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı. Eğer burada toprak altındaysa yine arkadaşlarımız durmaksızın, yarın da zaten AFAD Başkanlığımızdan Arama Kurtarma Daire Başkanımız, Genel Müdürümüz de gelecek. Erzincan'dan, Rize'den, Ankara'dan bununla ilgili teknik cihazlarla öncelikle yolun denizle yol kısmındaki alandan başlamak üzere devam edeceğiz. Bu işte teknik dronlar, arama cihazları var, bunlarla aramalara da devam edeceğiz. Biz toprak altında bir araç kalmış gibi arama çalışmalarımızı sabahtan beri devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz."