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Artvin'deki heyelanla ilgili açıklama: 'Açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı'
Artvin'deki heyelanla ilgili açıklama: 'Açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı'
Sputnik Türkiye
Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun tek şeridinin ulaşıma açıldığı belirtildi. Heyelanda toprak altında bir aracın... 08.12.2024, Sputnik Türkiye
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Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda devam eden çalışmalara dair Artvin Valisi Turan Ergün açıklamalarda bulundu.Yolun Artvin istikametini saat 22.00 itibarıyla trafiğe açtıklarını belirten Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:'Açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı'Vali Ergün, bir gazetecinin toprak altında bir aracın kaldığına dair söylentileri sorması üzerine şunları söyledi:Öte yandan toprak kütlesi altında kaldığı değerlendirilerek aranan araçta 3 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241208/artvinde-heyelan-yasandi-dev-toprak-ve-kaya-kutleleri-yolu-kapatti--1091287418.html
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heyelan, artvin, yol, karadeniz, sahil güvenlik

Artvin'deki heyelanla ilgili açıklama: 'Açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı'

23:29 08.12.2024 (güncellendi: 23:30 08.12.2024)
© AA / Tamer ArslanArtvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
© AA / Tamer Arslan
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Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun tek şeridinin ulaşıma açıldığı belirtildi. Heyelanda toprak altında bir aracın kaldığı ve araçta 3 kişinin olduğu tahmin edilirken Vali Ergün yapılan çalışmalarda aracın çıkmasını beklediklerini söyledi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda devam eden çalışmalara dair Artvin Valisi Turan Ergün açıklamalarda bulundu.
Yolun Artvin istikametini saat 22.00 itibarıyla trafiğe açtıklarını belirten Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası bir yol zaten bu yol, biliyorsunuz. Öncelikle Artvin Valiliğimizin yanında olan Rize ve Trabzon valilerimize teşekkür etmek istiyorum, uyumlu, koordineli yönlendirme ve birlikte çalışma yürüttüğümüzden dolayı. Bunun yanında özellikle Karayolları 10. Bölge Müdürümüz burada, onun koordinesinde Karayollarının ekipleri, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız da zaten ilk olayı duyduğumuzda beraber geldik. AFAD İl Müdürümüz, Sahil Güvenlik bunun yanında bütün arama kurtarma birliklerimiz, timlerimiz, sağlık birimlerimiz, ilçe kaymakamımız, ilçe belediye başkanımız o zamandan bu yana bu çalışmaları yürütmek için hep birlikte burada mücadele veriyoruz ve sizler de buna şahitsiniz."

'Açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı'

Vali Ergün, bir gazetecinin toprak altında bir aracın kaldığına dair söylentileri sorması üzerine şunları söyledi:
"Bunu biz kendimiz düşündük, dedik 'Burada çok büyük bir toprak kayması var, bunun altında herhangi bir araç olabilir mi?' Bununla ilgili Karayollarımızın tüneldeki kamera sistemi, daha sonra PTS'yle o saatler arasında giren çıkan araçlar kimler olabilir, bunlar nereye gitmiş olabilir, bunları değerlendirdik. Emniyet, jandarma, Giresun'la Rize'yle değişik yerlerle telefonla görüşerek 1 aracın tünelde kaydının olduğunu ancak çıkışının olmadığını gördük. Biz eğer buradaysa, bugün açtığımız bu kısımda çıkmasını yüzde 100 bekliyorduk, çıkmadı. Eğer burada toprak altındaysa yine arkadaşlarımız durmaksızın, yarın da zaten AFAD Başkanlığımızdan Arama Kurtarma Daire Başkanımız, Genel Müdürümüz de gelecek. Erzincan'dan, Rize'den, Ankara'dan bununla ilgili teknik cihazlarla öncelikle yolun denizle yol kısmındaki alandan başlamak üzere devam edeceğiz. Bu işte teknik dronlar, arama cihazları var, bunlarla aramalara da devam edeceğiz. Biz toprak altında bir araç kalmış gibi arama çalışmalarımızı sabahtan beri devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz."
Öte yandan toprak kütlesi altında kaldığı değerlendirilerek aranan araçta 3 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Artvin heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2024
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Artvin'de heyelan yaşandı: Dev toprak ve kaya kütleleri yolu kapattı
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