https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/italyada-petrol-rafinerisinde-patlama-meydana-geldi-sehir-merkezinde-dahi-hissedildi--1091331338.html

İtalya'da petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: Şehir merkezinde dahi hissedildi

İtalya'da petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: Şehir merkezinde dahi hissedildi

Sputnik Türkiye

İtalya'da enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde patlama gerçekleşti. 2 kişi hayatını kaybederken, en az 8 kişi de yaralandı. 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T17:27+0300

2024-12-09T17:27+0300

2024-12-09T17:30+0300

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İtalya’nın Floransa kenti yakınlarındaki Calenzano beldesinde, enerji şirketi ENI’ye ait bir petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İtalyan basını, sabah saatlerinde gerçekleşen patlamanın çevrede büyük bir sarsıntıya neden olduğunu ve Floransa kent merkezinden dahi hissedildiğini bildirdi. Patlamanın ardından gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği ifade edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, özellikle Floransa’daki Careggi Hastanesi başta olmak üzere büyük hastanelerde yoğun yaralı akışına karşı hazırlık yapıldığı açıklandı. 4 kişinin kayıp olduğu açıklandıFloransa Valiliği ayrıca 4 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Acil durum ekiplerinin olay yerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, bölgedeki A1 otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca, patlamanın yaşandığı rafineri yakınından geçen Floransa-Bologna, Floransa-Prato ve Floransa-Pistoia tren seferlerinin durdurulduğu kaydedildi. ENI tarafından yapılan açıklamada, patlamanın, rafinerideki bir yakıt deposunda çıkan yangın nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

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