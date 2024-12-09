https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbulun-suyu-kritik-seviyede-kemerin-tum-ayaklari-ortaya-cikti-1091317404.html
İstanbul'un suyu kritik seviyede: Kemerin tüm ayakları ortaya çıktı
İstanbul'un suyu kritik seviyede: Kemerin tüm ayakları ortaya çıktı
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İstanbul'un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş nedeniyle, Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve dünya su mimarisinin... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T12:17+0300
2024-12-09T12:17+0300
2024-12-09T12:17+0300
türkiye
istanbul
su kesintisi
baraj
alibeyköy barajı
alibeyköy
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İstanbul'un barajlarındaki su miktarı en çok merak edilen konulardan biri. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından ara ara yağışlı hava etkili olsa da barajları doldurmaya yetmedi.Su kemerinin ayakları ortaya çıktıİstanbul'un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş nedeniyle, Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri kabul edilen Mağlova Su Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranları Ömerli Barajı 29,85Darlık Barajı 28,39Elmalı Barajı 58,28Terkos Barajı 33,47Alibey Barajı 11,34Büyükçekmece Barajı 27,91Sazlıdere Barajı 35,68Istrancalar Barajı 47,26Kazandere Barajı 9,17Pabuçdere Barajı 6,48
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-bu-yil-alarm-veriyor-gecen-yillara-gore-kritik-azalma--1091028001.html
türkiye
istanbul
alibeyköy barajı
alibeyköy
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istanbul barajları doluluk oranı, istanbul su seviyesi, baraj kapasitesi, istanbul su durumu, istanbul barajı, istanbulun kaç günlük suyu var, istanbulun ne kadar suyu kaldı
istanbul barajları doluluk oranı, istanbul su seviyesi, baraj kapasitesi, istanbul su durumu, istanbul barajı, istanbulun kaç günlük suyu var, istanbulun ne kadar suyu kaldı
İstanbul'un suyu kritik seviyede: Kemerin tüm ayakları ortaya çıktı
İstanbul'un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş nedeniyle, Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri kabul edilen Mağlova Su Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı.
İstanbul'un barajlarındaki su miktarı en çok merak edilen konulardan biri. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından ara ara yağışlı hava etkili olsa da barajları doldurmaya yetmedi.
Su kemerinin ayakları ortaya çıktı
İstanbul'un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş nedeniyle, Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri kabul edilen Mağlova Su Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranları
Büyükçekmece Barajı 27,91