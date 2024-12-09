https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/istanbulun-suyu-kritik-seviyede-kemerin-tum-ayaklari-ortaya-cikti-1091317404.html

İstanbul'un suyu kritik seviyede: Kemerin tüm ayakları ortaya çıktı

İstanbul'un suyu kritik seviyede: Kemerin tüm ayakları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş nedeniyle, Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve dünya su mimarisinin... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T12:17+0300

2024-12-09T12:17+0300

2024-12-09T12:17+0300

türkiye

istanbul

su kesintisi

baraj

alibeyköy barajı

alibeyköy

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İstanbul'un barajlarındaki su miktarı en çok merak edilen konulardan biri. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından ara ara yağışlı hava etkili olsa da barajları doldurmaya yetmedi.Su kemerinin ayakları ortaya çıktıİstanbul'un önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda su seviyesindeki düşüş nedeniyle, Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri kabul edilen Mağlova Su Kemeri'nin tüm ayakları ortaya çıktı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranları Ömerli Barajı 29,85Darlık Barajı 28,39Elmalı Barajı 58,28Terkos Barajı 33,47Alibey Barajı 11,34Büyükçekmece Barajı 27,91Sazlıdere Barajı 35,68Istrancalar Barajı 47,26Kazandere Barajı 9,17Pabuçdere Barajı 6,48

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-bu-yil-alarm-veriyor-gecen-yillara-gore-kritik-azalma--1091028001.html

türkiye

istanbul

alibeyköy barajı

alibeyköy

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